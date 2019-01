Am Nachmittag dann das Familientreffen unter der Reichstagskuppel mit offiziellem Gruppenfoto. Die Spitzen von CDU und CDU rücken eng zusammen, lächeln in die Kameras und flachsen. Gute Laune bei der Union. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Markus Söder weichen einander nicht von der Seite. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus und der gemeinsame Spitzenkandidat für die Europawahl, EVP-Fraktionschef Manfred Weber, strahlen um die Wette. Mittendrin Kanzlerin Angela Merkel, und auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt darf mit aufs Bild.

Was ist da auf einmal los an der Unionsspitze von CDU und CSU? Was ist das Ziel?

Das Foto vor der blauen Wand vor den Türen des Fraktionssaals hoch oben im Reichstag soll die neue Harmonie zwischen den Schwesterparteien zeigen. Die Freunde aus München sind zu Gast, die C-Parteien üben den Schulterschluss.

Man erinnere sich: Gut sieben Monate ist es her, da wäre hier an gleicher Stelle beinahe das Ende der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU besiegelt worden. Da war der Streit über die Flüchtlingspolitik derart eskaliert, dass es fast zum Bruch zwischen den Unionsparteien gekommen. Kurz darauf hatte auch die Große Koalition am Abgrund gestanden. Söder selbst gehörte damals noch zu jenen, die den Streit mit befeuert und auf die Spitze getrieben hatten.

Und nun? So etwas, da sind sich die Spitzen von CDU und CSU einig, dürfe sich nicht wiederholen. „Streit nervt“, so die neue Devise von CSU-Chef Markus Söder. Schließlich haben sich die Auseinandersetzungen mit der CDU für die Christsozialen nicht ausgezahlt, verloren sie doch bei der Landtagswahl im September vergangenen Jahres ihre absolute Mehrheit. Man sucht nach dem Führungswechsel nun auch nach einem neuen Kurs.

Und so traten die Parteichefs Kramp-Karrenbauer und Söder denn auch am Dienstag nach einem Vier-Augen-Gespräch in der Berliner CDU-Parteizentrale gemeinsam vor die Kameras und riefen eine „neue Phase“ der Union aus, versprachen eine enge und respektvolle Kooperation. AKK hatte im Dezember Angela Merkel als neue CDU-Vorsitzende abgelöst. Bayerns Ministerpräsident Söder war kürzlich zum Nachfolger von Horst Seehofer als CSU-Chef gewählt worden.

2019 sei „nicht nur ein Jahr der Erneuerung, sondern auch der neuen Zusammenarbeit“, betonten beide am Dienstag. Dabei gehe es nicht unbedingt immer um hundertprozentige Übereinstimmung. Die habe es zwischen den C-Parteien schließlich noch nie gegeben. Doch müssten sich beide Seiten bewegen, es ein Einvernehmen geben, wenn man wieder erfolgreich sein und Wahlen gewinnen wolle, sind sich Kramp-Karrenbauer und Söder einig. Regelmäßige Treffen, enge Absprachen und Kooperation – kein Blatt Papier soll künftig mehr zwischen die „liebe Annegret“ und den „lieben Markus“, passen.

Am Montag endete eine dreijährige Funkstille, berieten die Parteigremien erstmals nach langer Sendepause wieder in einer gemeinsamen Telefonkonferenz – Fortsetzung folgt.

Brüchiger Burgfrieden oder Beginn einer dauerhaften harmonischen Zusammenarbeit? Dass Streiten wie zu Franz Josef Strauß’ und Horst Seehofers Zeiten wirklich der Vergangenheit angehören soll, will man in der CDU-Führung so recht nicht glauben.

Wie lange hält der Frieden zwischen Unionsparteien? Kramp-Karrenbauer und Söder also auf dem Weg zu ziemlich besten Freunden? Wer wird in der Union künftig Koch und wer Kellner sein? Das könnte sich zum Beispiel schon beim nächsten Koalitionsgipfel am 12. Februar zeigen.