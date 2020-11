Analyse: Christliches Erbe vor dem Aus

In Berg-Karabach droht der Salzburger Armenologin Jasmin Dum-Tragut zufolge eine Vernichtung unschätzbarer christlicher Kulturgüter. Die vielen Kirchen, Klöster, Kreuzsteine und weiteren christlichen Denkmäler und Stätten wie Friedhöfe, die nun an das islamische Aserbaidschan fallen, „dürfen nicht dem Erdboden gleichgemacht werden“, warnte Dum-Tragut laut der Presseagentur Kathpress. Die internationale Staatengemeinschaft sei gefordert.

Ihre Befürchtungen kämen nicht von ungefähr, so die Armenologin. Sie verwies auf die aserbaidschanische Region Nachitschewan, in der in den vergangenen Jahren 250 Kirchen, Klöster und andere christliche Denkmäler völlig zerstört worden seien. Die Befürchtungen seien groß, dass sich das in jenen Gebieten wiederholen könnte, die im jüngsten Krieg von Aserbaidschan erobert wurden.

Bedeutende Denkmale

Aserbaidschan ist ein islamisches Land und pflegt enge Kontakte zur islamistisch regierten Türkei. In dem Gebiet von gut 11 000 Quadratkilometern befänden sich rund 4000 teils uralte Kirchen, Klöster und weitere christliche Stätten von unschätzbarem kulturellen wie spirituellen Wert, so Dum-Tragut. Die ältesten Kirchen und Klöster gingen auf das 4. Jahrhundert zurück. In jenen Teilen, die für die Armenier verloren gehen, liegen „Herzstücke des armenischen Christentums“, so Dum-Tragut. Bis Mittwoch musste Armenien den Klosterkomplex von Dadiwank übergeben. In den Tagen davor gingen unzählige Armenier in das Kloster, um noch einmal dort zu beten und Abschied zu nehmen. „Die Menschen sind verzweifelt und voller Angst“, berichtete Dum-Tragut. Niemand wisse, ob er jemals wieder zurückkehren könne und wie es jetzt weitergeht.

Zwar würden etwa das Kloster Dadiwank oder auch die Kathedrale von Schuschi laut Vereinbarung von russischen Soldaten bewacht und seien damit wohl die nächste Zeit sicher. Es gebe aber auch viele Kirchen und Klöster in abgelegenen Gebieten. Internationale Medien berichten von Videos, in denen sich muslimische aserbaidschanische Soldaten dabei filmen, wie sie Kirchen schänden.

Vandalismus in Kirchen

Die durch einen Bombeneinschlag im jüngsten Konflikt schwer beschädigte Kathedrale von Schuschi sei mit Parolen beschmiert worden. In sozialen Medien sind Videos zu sehen, in denen aserbaidschanische Soldaten auf Friedhöfen die Grabsteine von christlichen Armeniern zerstören.

In einem mehrwöchigen Krieg hat Aserbaidschan große Teile der Region erobert, nachdem diese sich in den 1990er Jahren abgespalten hatte.

In Berg-Karabach lebten bisher mehrheitlich Armenier. Aus den eroberten Gebieten wird von massiven Flüchtlingsströmen nach Armenien berichtet.