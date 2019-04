Für US-Präsident Donald Trump steht es längst fest: Die Russland-Ermittlungen gegen ihn, eingeleitet von der Bundespolizei FBI, waren „illegal“ und „ein versuchter Coup“, um ihn aus dem Amt zu entfernen. Die US-Demokraten hingegen sehen die Untersuchung, bei der nach bisherigem Kenntnisstand keine eindeutigen Rechtsverstöße Trumps zutage traten, als legitim an, dass es Verdachtsmomente für eine Kooperation des Trump-Lagers mit Moskau gegeben habe.

Nun hat Justizminister William Barr neues Öl ins Debatten-Feuer gegossen: Er denke, dass Spionage gegen die Trump-Kampagne stattgefunden habe. Nun wolle er die Rolle des FBI bei der Aufnahme der Ermittlungen näher untersuchen lassen.

Für die Opposition ist dies harter Tobak und ein Indiz dafür, dass Barr nicht neutral abgegrenzt von Trump den Dienstpflichten nachkommt. Doch in der Tat gibt es Umstände, die darauf hindeuten, dass nicht nur polizeiliche Erwägungen, sondern auch politische Motive im FBI, der US-Justiz und in der Regierung von Barack Obama dazu beitrugen, den Kandidaten Trump näher unter die Lupe zu nehmen. So fiel in Textnachrichten der FBI-Spitze die Aussage, die Untersuchung Trumps sei auch eine Art „Versicherung“. Was eigentlich nur den Schluss zulässt: Es gab Kräfte, die sich 2016 gegen einen Wahlsieg Trumps absichern wollten. Die wichtigsten Indizien dafür dürften nun kritisch unter die Lupe genommen werden.

1. Der Auftakt der Ermittlungen durch das FBI: Sie begannen gegen die Trump-Kampagne am 31. Juli 2016. Zuvor hatte George Papadopoulos, ein außenpolitischer Berater der Kampagne, einem Diplomaten in London anvertraut, was er zuvor von einem schottischen Professor mit Russland-Kontakten erfahren haben wollte: Dass Moskau im Besitz von Clinton-Emails sei, die diese der Öffentlichkeit vorenthalten wollte. Obwohl – wie heute feststeht – Papadopoulos selbst keine hochrangigen Kontakte nach Russland hatte, nutzte das FBI diesen Vorgang zur Aufnahme von Ermittlungen.

2. Das „Steele-Dossier“. Die Clinton-Kampagne hatte durch die private Research-Gruppe Fusion GPS eine Studie finanziert, mit der „Schmutz“ über Trump gefunden werden sollte. Die Studie wurde durch den früheren britischen Geheimdienstler Christopher Steele erstellt, der angeblich über gute Kontakte zu russischen Kollegen verfügte und dann – wie er später zugab – jede Menge unbewiesene Vorwürfe aufstellte.

3. Die Rolle von Barack Obama. Die Kernfrage lautet: Hat das Weiße Haus 2016 die Ermittlungen gegen Trump nicht nur per politischer Order angeschoben, sondern auch zeitnah überwacht? Textnachrichten zwischen dem mittlerweile entlassenen früheren FBI-Geheimdienstdirektor Peter Strzok und seiner damals im Justizministerium tätigen Geliebten Lisa Page belegen, dass sich Obama offenbar erbeten hatte, ständig über die Untersuchung informiert zu werden.