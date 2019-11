An den Fakten, die bisher in der „Ukraine-Affäre“ bekannt geworden sind, gibt es keine Zweifel: US-Präsident Donald Trump hat am 25. Juli dieses Jahres versucht, vom neugewählten ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj belastendes Material über seinen politischen Rivalen Joe Biden zu erhalten. Bidens Sohn erhielt einen lukrativen Job beim ukrainischen Energiekonzern Burisma. Gleichzeitig wurden auch von der US-Regierung Militärhilfen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar zeitweise zurückgehalten. Kurios dabei: Die Führung in Kiew soll erst fünf Wochen nach dem Trump-Telefonat von den blockierten Geldern erfahren haben. Die wurden dann wenige Tage später freigegeben, ohne dass die Ukraine die vom Weißen Haus erwünschte Untersuchung eingeleitet hatte.

Aus diesen Ereignissen leiten die US-Demokraten ihr Ansinnen ab, Trump des Amtes zu erheben. Doch es gibt fünf starke Gründe, warum das „Impeachment“ scheitern wird.

1. Das Fehlen jeglicher Überparteilichkeit. Bei Richard Nixons Watergate-Affäre gab es den Willen in beiden Parteien, den Präsidenten zu entmachten. Doch ein parteiinterner Aufstand gegen Donald Trump ist überhaupt nicht abzusehen.

2. Die Schwere der Vorwürfe. Nixon setzte alles daran, den Einbruch in das Hauptquartier der Demokraten zu vertuschen. Bill Clinton schwor einen Meineid und behinderte die Justiz. Ein juristisch relevanter Tatbestand lässt sich aus Aktionen Trumps aber noch nicht ableiten. Einen ausländischen Staatschef aufzufordern, Korruption aufzuklären, ist kein Verbrechen. Und: Der Vorwurf einer „Bestechung“ Kiews ist nicht schlüssig, da die Ukraine lange nichts von der auf Eis gelegten Militärhilfe wusste, die dann ohne Gegenleistungen überwiesen wurde. Und: Kiew gab an, sich nie unter Druck zu fühlen.

3. Das Biden-Problem. Seit Freitag weiß das Land durch die Aussage von Marie Yovanovitch, der früheren Botschafterin in der Ukraine, dass der lukrative Job des Biden-Sohns auch Barack Obama Kopfschmerzen bereitet hatte. Doch die Obama-Regierung versuchte das heikle Thema abzutöten, indem sie die Diplomatin instruierte: Alle eventuellen Nachfragen seien an das Büro von Joe Biden zu richten. Trump wollte nun das gleiche Thema aufgeklärt wissen, das Obama beschäftigt hatte.

4. Das abnehmende Interesse der Öffentlichkeit. Seit die Demokraten die Absicht verkündeten, Trump ein Jahr vor den Wahlen aus dem Amt zu hebeln, ist die Begeisterung im Volk eher gemischt. Die führenden TV-Kanäle hatten bei der ersten Liveübertragung maximal 2,9 Millionen Zuschauer. Bei Richard Nixon verfolgten zeitweise bis zu 80 Prozent der mehr als 300 Millionen US-Bürger die Sendungen.

5. Wie alles begann. Der „Whistleblower“, der erstmals das so umstrittene Telefonat Trumps mit Selenskyj weitermeldete, ist Berichten zufolge ein registrierter Demokrat mit guten Drähten zu Joe Biden und Adam Schiff, der nun federführend die Kongress-Untersuchung gegen Trump leitet. Bevor der Informant das Telefonat als anrüchig kennzeichnete, hatte er sich zudem mit Mitarbeitern Schiffs beraten. Zudem hatte der „Whistleblower“ das Telefonat nicht mitgehört, sondern von anderen Beamten den Inhalt erfahren. Auch das führt zu Argwohn – und wird von Trump für das Argument genutzt, es handele sich um eine „Hexenjagd“.