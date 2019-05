Die Europawahl am Sonntag wird auch von Niedersachsen aus interessiert verfolgt. Denn viele Dinge im Land hängen an den Leuten, die künftig in Brüssel das Sagen haben.



Warum ist die Europawahl wichtig für Niedersachsen ?

Weil viele Entscheidungen in Brüssel das Land und ihre Wirtschaft ganz direkt betreffen. Zudem gilt die Wahl als politischer Stimmungstest.

Was bedeutet die Wahl für die Landespolitik ?

Für die Große Koalition im Land ist der kommende Sonntag vor allem ein Hinweis auf die Stärke der regierenden SPD. Sollten die Sozialdemokraten in Europa und vor allem in Bremen verlieren, könnte die Debatte um einen Wechsel von Ministerpräsident Stephan Weil oder anderer niedersächsischer SPD-Spitzenpolitiker nach Berlin neu aufflammen. Bleibt Weil, dürfte die Koalition aus SPD und CDU wohl bis zur Wahl 2022 zusammen bleiben.

Was bedeutet die Wahl für die Wirtschaft ?

Eine handlungsfähige EU ist für Niedersachsens exportorientierte Wirtschaft von großer Bedeutung. Die Hafen- und Fischereiwirtschaft ist vor allem an der Zukunft des Brexit interessiert. Sollte Großbritannien seine Fanggründe für EU-Fischer sperren, dürfte dies drastische Folgen haben.

Was bedeutet die Wahl für EU-Förderprogramme ?

Niedersachsen profitiert mit zahlreichen Projekten von EU-Fördermitteln. Je nachdem, wie schnell sich die EU-Kommission findet, könnten Förderprogramme ins Stocken geraten. Grund: Eigentlich soll die neue Kommission am 1. November starten und den neuen mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 festlegen. Dies dürfte wegen des Wegfalls des britischen Beitrags kompliziert werden. Davon abhängig entwickeln die Mitgliedsstaaten ihre Programme. Gerät der Zeitplan ins Stocken, könnten schlimmstenfalls mit Beginn der Förderperiode 2021 keine nationalen Programme vorliegen.

Wie geht es weiter

mit der Agrarförderung ?

Die Gemeinsame Agrarpolitik ist einer der größten Posten im EU-Haushalt steht vor Kürzungen. Die EU-Kommission will die Mittel für Deutschland im Zeitraum 2021 bis 2027 um etwa 370 Millionen Euro auf etwa 6,2 Milliarden Euro kürzen. Umstritten ist vor allem, wer wie viel bekommt. Das SPD-geführte niedersächsische Europaministerium drängt auf weniger Direktzahlungen für Landwirte und mehr Geld für die ländliche Entwicklung.

Was bedeutet die Wahl für die Düngeverordnung ?

Manche Landwirte im Agrarland Niedersachsen erhoffen sich von einer Ablösung des EU-Umweltkommissars Karmenu Vella eine Verschnaufpause bei den Verschärfungen der Düngeverordnung. Vella gilt als harter Hund in Sachen Nitratbelastung im Wasser, hat im März die Vorschläge Deutschlands als „unzureichend“ für den Grundwasserschutz abgeschmettert. Allerdings könnte die Hoffnung auf Aufschub trügen: Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) soll bereits im Juni in Brüssel neue Vorschläge präsentieren – also lange vor Vellas Abschied.

Wie geht es weiter

mit der Nord/LB ?

Die EU muss grünes Licht für Niedersachsens milliardenschweres Konzept zur Rettung der kriselnden Landesbank geben. In Hannover erhofft man sich zwar eine Entscheidung bis Ende September – also noch zur Amtszeit der jetzigen Kommission. Doch selbst bei Zustimmung würde die nächste Kommission die Sanierung begleiten. Zudem sorgt ein Bericht des Branchendienstes „Platow Brief“ nun für neue Unruhe. Demnach gibt es Planspiele für einen neuerlichen Kapitalbedarf der Bank. Sollten sich die Hinweise verdichten, dass das bisherige Sanierungskonzept nicht ausreicht, dürfte die EU dem Land in Sachen Nord/LB noch genauer auf die Finger schauen.