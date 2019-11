Im Prozess gegen einen früheren Wachmann im KZ Stutthof versucht das Hamburger Landgericht, die Verhältnisse in dem Lager bei Danzig zu ergründen – doch viele Details hat eine andere Kammer desselben Gerichts bereits vor 69 Jahren festgestellt. „Die SS übte im Lager während der ganzen Zeit ein überaus grausames Regiment“, stellte das Schwurgericht II am 21. September 1950 fest.

Damals standen zwei sogenannte Funktionshäftlinge wegen Mordes und Körperverletzung vor Gericht. Der eine, ein damals 39-Jähriger, war Lagerältester gewesen, der andere, ein 51-Jähriger, Vorarbeiter eines Baukommandos. Die Mordvorwürfe konnten durch Zeugenaussagen nicht erhärtet werden. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Körperverletzung verurteilte das Gericht den 39-Jährigen zu sechs Jahren Zuchthaus. Nach Aufhebung des Urteils durch den Bundesgerichtshof sprach eine andere Kammer am Landgericht Hamburg eine Strafe von zwei Jahren Gefängnis aus. Der 51-Jährige wurde freigesprochen.

Die rechtlichen Hürden waren auch damals schon hoch. Körperverletzung verjährte nach fünf Jahren. Die Verurteilung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfolgte aufgrund einer Verordnung der britischen Militärregierung, die aber nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht mehr anwendbar war.

Unabhängig vom Ausgang der Verfahren gibt das Urteil des Schwurgerichts umfassenden Einblick in die Zustände in Stutthof, auch dank der Vernehmung zahlreicher Zeugen. „Neuzugänge wurden geschlagen, stundenlang an die Wand gestellt und mit dem Gesicht gegen die Wand gestoßen, bei jeder kleinsten Unbotmäßigkeit mit Prügelstrafen belegt“, hieß es. Die Prügelstrafe sei mit der Peitsche auf der Lagerstraße vollzogen worden, während das ganze Lager angetreten stand. Einzelne SS-Offiziere hätten sich besondere Grausamkeiten erlaubt. „Sie ließen Häftlinge im Winter in den um das Lager führenden Wassergraben werfen und danach mit dem nassen Zeug den ganzen Tag arbeiten.“

Bei Appellen musste das ganze Lager so lange stehen, bis alle vollzählig waren. „Es kam vor, dass die Häftlinge von 5 Uhr nachmittags bis 2 oder 3 Uhr nachts angetreten stehen mussten, wobei im Winter manchmal Menschen tot umfielen“, so die Feststellung des Hamburger Schwurgerichts von 1950. Die schlimmsten Grausamkeiten hätten einige SS-Offiziere unter den Juden verübt. „Hunderte von Frauen sollen durch Genickschüsse, Männer und Frauen durch Vergasung in Eisenbahnwaggons getötet worden sein.“ Flüchtlingen stellte die SS mit Hunden nach. „Wurden die Entflohenen gefunden, wurden sie meistens vor dem Lager von den Hunden zerrissen.“

Eine grausame Szene, die der polnische Überlebende Marek Dunin-Wasowicz am vergangenen 28. Oktober als Zeuge im Prozess gegen den Wachmann schilderte, findet sich auch in dem Urteil von 1950: „Einmal kam es vor, dass bei der Hinrichtung zweier Russen bei der Hinrichtung des einen von ihnen der Strick riss. Auf Befehl des leitenden SS-Offiziers musste der Angeklagte (der Lagerälteste) ihn wieder zusammenknoten. Als der Strick beim zweiten Mal wieder riss, wurde der Russe aus dem Lager hinausgeführt und erschossen.“ Der Prozess gegen den heute 93 Jahre alten ehemaligen Wachmann soll am Dienstag fortgesetzt werden.