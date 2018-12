Wenn an diesem Freitag der Steinkohlebergbau in Deutschland zu Grabe getragen wird, dann wird es an lobenden Worten, historischen Vergleichen, viel Pathos und noch mehr Ruhrgebiets-Folklore nicht mangeln.

Genau genommen markiert dieser Freitag das Ende vom Ende. Den Abschied vom Abschied: Bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert schließen die Zechen im „Pott“. Was die Menschen in der Region davor über Generationen zu Tage gefördert hatten, veränderte die Welt. Die Kohle von der Ruhr war das Fundament für Deutschlands Industrialisierung und seinen Aufstieg auch zur politischen Großmacht.

Aus und vorbei. Nostalgie.

Dennoch tut man dem Steinkohlebergbau heute unrecht, nicht weil man ihn verklärt, sondern weil das alles nicht mehr zählen soll, was die Basis für das Wirtschaftswunder nach dem Krieg war. Den Steinkohleabbau erlebt man heute nur noch von seinem Ende her, Subventionen, Luftverschmutzung – wie konnte man nur. Antwort: Man musste. Für das Land war es ein Segen.

Nun muss das Revier ohne den Rohstoff auskommen, auf dem es gegründet wurde. Die Kohle ist verbrannt. Also umdenken und Geld verdienen in neuen Jobs, in anderen Betrieben und Branchen. Und das fällt schwer.

Strukturwandel nennt man diesen mühsamen, schmerzhaften Anpassungsprozess. Den durchleben und durchleiden die mehr als fünf Millionen Menschen im Ruhrgebiet seit bald zwei Generationen. Vieles gelang, manches scheiterte, fertig ist nichts.

Aber ist in Wirklichkeit das Ruhrgebiet nicht längst weiter? Vor gut 50 Jahren gab es hier 300 000 Kumpel und so gut wie keine Studenten – heute ist es umgekehrt. In einer Region, wo einst der Sohn im selben Stahlwerk oder auf demselben Pütt wie Vater und Großvater anfing, weht Gründergeist. Vor allem im Umfeld der 22 Hochschulen gedeihen Start-ups. Bochum etwa erlebt bereits seinen dritten Strukturwandel: Auf jenem ehemaligen Zechengelände, wo Opel von den Sechzigerjahren bis 2015 Kadetts und Zafiras montieren ließ, siedeln sich nun Firmen und Institute für IT-Sicherheit an. In zwei Jahren wird der Standort doppelt so viele Jobs beherbergen, wie Opel kurz vor Toresschluss bot. Dortmund und Duisburg profilieren sich derweil als Logistikzentren, Gelsenkirchen wird gerade digitale Modellstadt.

Das ist die eine, die sonnige Seite. Im Schatten liegen Probleme, die das Ruhrgebiet seit Jahrzehnten plagen, die es nicht selbst lösen kann – und mit denen es bisher alleingelassen wird.

Der alte Westen wurde zum Opfer des neuen Ostens. Das spürt jeder, der im Ruhrgebiet über Autobahnen oder Bundesstraßen fährt. Nach dem Fall der Mauer 1989 strömte alle nationale Solidarität in die neuen Bundesländer. Auch die Revierstädte zahlten damals in den Fonds Deutsche Einheit, oft auf Pump. Eine milliardenschwere Schuldenlast erdrückte die ärmsten Städte an Emscher und Ruhr, verhinderte ihre Investitionen in die Zukunft.

Und das mit den Jobs im Revier ist so eine Sache. Vom aktuellen Wirtschaftsaufschwung kommt im Pott kaum etwas an, heißt es in einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft. Gründe dafür gibt es viele: zu wenige Akademiker, kaum Gründer, kaputte Straßen und Brücken, eine zu geringe Finanzkraft der Kommunen. Obwohl das Ende der Steinkohle mit Ansage kam, ist der Strukturwandel längst nicht überall gelungen. Das Revier ist auch nach 50 Jahren des Umbaus seiner Wirtschaft noch immer ein Sozialfall. Es ist beschämend, was die Landespolitik in NRW (oft genug nach dem Krieg in sozialdemokratischer Alleinherrschaft) seit den Siebzigerjahren zustande gebracht hat.

Kürzlich hat die Unternehmensberatung Boston Consulting Group eine Untersuchung vorgelegt, wonach Nordrhein-Westfalen gewaltige Chancen verschenke. „Würde NRW sein wirtschaftliches Potenzial voll nutzen, ließe sich die heutige Wachstumslücke des Bundeslandes gegenüber wirtschaftlich stärkeren Ländern wie Bayern oder Baden-Württemberg schließen“, heißt es da. Es ist ernüchternd, dass sich das Ruhrgebiet in einer Trotzreaktion schon seit Mitte der Achtzigerjahre dem Niedergang zu widersetzen suchte und sich „ein starkes Stück Deutschland“ nannte. Es hatte seitdem ein paar Jahrzehnte Zeit, immer schwächer zu werden.

Im Süden des Ruhrgebiets, in Essen, Bochum oder Dortmund, sind die Wunden, die das Ende von Kohle und Stahl geschlagen haben, zum großen Teil vernarbt. Im Norden, also in Oberhausen, Bottrop oder Herne, gibt es noch das bedrückende Grau bröckelnder Fassaden und die Furcht vor der Zukunft. Die letzte Zeche des Reviers, Prosper-Haniel in Bottrop, ist Geschichte. Und in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen liegt die Arbeitslosigkeit bei mehr als 14 Prozent.

Man kann nur eines wünschen: Glück auf!