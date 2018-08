Eine Autobahnbrücke ist in Genua eingestürzt – und die Suche nach den Schuldigen hat begonnen: der Architekt, der Autobahn-Betreiber, Umweltschützer, eine Verschwörung? Die Wahrheitssuche hat Italien aufgewühlt. Denn wenn so viele Menschen zufällig und unverschuldet sterben müssen, glaubt niemand mehr an Zufall, sondern an Schlamperei. Diese Brücke ist vielleicht das Spiegelbild eines ganzen Landes. Es ist passiert, das war vielleicht zu erwarten.

Die Koalition linker (Fünf Sterne) und rechter (Lega) Populisten, die seit fast drei Monaten regiert, ist für den maroden Zustand der italienischen Infrastruktur nicht verantwortlich. Sie hat ihn von Regierungen linker und rechter Volksparteien geerbt. Der Aufstieg der Populisten von der linken Fünf-Sterne-Bewegung bis zur rechtsnationalistischen Lega in den vergangenen zehn Jahren ist gerade auch eine Reaktion auf den Stillstand im Land.

Außer dem Schuldenberg und dem Defizit sowie dem Überdruss von immer mehr Italienern an ihrer politischen Elite wuchs kaum etwas in Italien. Die Wirtschaft und das Zukunftsvertrauen gediehen jedenfalls nicht. Dass die Katastrophe von Genua sogleich zum Emblem für einen gesellschaftlichen Kollaps wurde, kann kaum überraschen.

An mehreren Mitte-rechts-Koalitionen der vergangenen Jahre war allerdings die Lega beteiligt, so dass sie sich nicht aus der Mitverantwortung stehlen kann. Die linken Fünf Sterne müssen sich ihrerseits fragen lassen, ob sie mit ihrer Fundamentalopposition gegen viele Großprojekte in der Infrastruktur nicht auch zum parteiübergreifenden Lager des Stillstands gehört haben.

Ob das Geschehen in Genua zu einer von allen politischen Kräften getragenen Infrastrukturoffensive und zur Erneuerung des nationalen Selbstbewusstseins als einer modernen Industrienation führen wird, darf aber bezweifeln werden. Es waren noch nicht alle Opfer geborgen, da setzte das Parteiengezänk schon wieder ein. Passende Worte fand einzig Präsident Sergio Mattarella. Er nannte das Unglück „erschreckend und absurd“ und fügte hinzu: „Die Italiener haben das Recht auf eine moderne und effiziente Infrastruktur, die sie sicher durch ihren Alltag bringt.“ Sachlicher und einfacher kann man den Regierungsauftrag nach der Tragödie von Genua nicht formulieren.

Voraussehbar war das Unglück nicht, wiederholen kann es sich jeden Moment. Es ist der Umgang mit der Katastrophe, der Befremden auslöst und ein schlechtes Licht auf das neue Italien der Populisten wirft. Als Erstes suchte die Regierung in Rom einen Schuldigen, noch vor der Suche nach den Ursachen und vor den erst später in Angriff genommenen Hilfsmaßnahmen wie der Schaffung eines Hilfsfonds und Zusagen für die Menschen in Genua, die ihr Zuhause verloren haben. Diese Kommunikationstechnik, schnell einen Gegner auszumachen und emotional Ängste wie Ärger zu schüren, ist Methode der Regierung – abgeschaut in den USA. Die Minister der Koalition nutzten die Katastrophe, um medienwirksam ihre nächste Attacke gegen das Establishment zu inszenieren. Sie haben immer noch das Image, die Neuen zu sein. Und diese Stimmung wird ausgenutzt.

Es sind immer die anderen. Der Regierung fehlt eine Agenda. Lega und „Cinque Stelle“ unterschrieben einen Koalitionsvertrag, in dem sie ihre kaum kompatiblen Versprechen aneinanderreihten – ohne Prioritäten festzulegen oder die Finanzierung der 130 Milliarden Euro teuren Projekte zu erläutern. Ihre Rivalität hält dringende Entscheidungen auf.

Und Italien steht vor wichtigen Aufgaben. Die weltweit schwächere Konjunktur und die politische Unsicherheit in Rom haben den italienischen Aufschwung gebremst. Im ersten Halbjahr fiel das Wirtschaftswachstum unerwartet von 1,5 auf 1,1 Prozent. Glitte das Land aber wieder ins chronische Null-Komma-Wachstum ab, hätte das schwerwiegende Folgen. Der Schuldenabbau fiele erneut aus, und die Anleger würden der Regierung ihr Geld nur gegen steigende Risikoprämien leihen.

Am 31. August, am 7. September und am 26. Oktober geben die Ratingagenturen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s nacheinander ihre neuen Bewertungen der italienischen Kreditwürdigkeit ab. Die Noten sind bereits jetzt nur zwei Stufen vom Ramsch-Niveau entfernt.

Aber das ist längst noch nicht alles: Für Italien geht es mit dem nächsten Haushalt um alles. Hält die Regierung an ihren unbezahlbaren Vorhaben fest, droht der Abstieg in die zweite Liga der Weltwirtschaft.

Dennoch reicht es offenbar derzeit, im eigenen Land einzig mit dem Thema Migration Stimmung zu machen.

Das ist in Deutschland auch populär. Bei der nächsten Europa-Wahl droht ein politisches Erdbeben von Populisten. Italien hat es vorgemacht.