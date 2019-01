Die Umfrage des Instituts „Public Policy Polling“ im Auftrag der US-Demokraten, veröffentlicht am Dienstag, verheißt nichts Gutes für den Präsidenten. Nur 40 Prozent der quer durch das Parteienspektrum Befragten heißen seine Arbeit für gut. Aber noch besorgniserregender dürfte die zweite Zahl für Donald Trump sein. 46 Prozent der Bürger befürworten ein „Impeachment“ – also eine Amtsenthebung des Präsidenten durch den Kongress.

Die Umfrage kommt zu einem Zeitpunkt, wo das von jedem Präsidenten gefürchtete „I“-Wort zum Alltagsvokabular der politischen Branche geworden ist – ein Phänomen, das Trump von seinen Vorgängern Barack Obama und George W. Bush unterscheidet. Doch seit dem Erfolg bei den Kongresswahlen im letzten November und der Rückeroberung des Repräsentantenhauses hat ein Teil der Demokraten Blut gerochen.

Dafür, dass das brisante Thema nicht einschläft, sorgt auch der kalifornische Milliardär Tom Steyer. Seine Kampagne „Need to Impeach“ hat mittlerweile über sieben Millionen eingetragene Mitglieder, die nun – so die Strategie Steyers – eines sicherstellen sollen: Dass sich alle Demokraten, die sich 2020 für die Präsidentschaft bewerben wollen, im Wahlkampf explizit für eine Amtsenthebung Trumps aussprechen. Rund 50 Millionen US-Dollar hat Steyer in diesem Jahr für die Kampagne bereitgestellt. Angeblich würden sich derzeit täglich rund 25 000 US-Bürger neu dieser Forderung Steyers anschließen und einschreiben. In den Hintergrund gedrängt worden ist allerdings die Kernfrage: Sind die Vorwürfe und beweisbaren Fakten gegen den Präsidenten schwerwiegend genug, um ein „Impeachment“ zu rechtfertigen? Reicht die Absicht, einen „Trump Tower“ in Russland bauen zu wollen und dies als geheime Kommandosache anzusehen, dafür aus? Oder die Aufforderung Trumps während des Wahlkampfs an Moskau, doch bei der Suche nach Hillary Clintons verschwundenen E-Mails zu helfen? Oder reichen die zahlreichen Russland-Kontakte früherer Trump-Mitarbeiter, ohne dass es bisher öffentlich bekannte zwingende Beweise für Absprachen zur Wahlbeeinflussung gibt?

Die Demokraten stünden, entschließen sie sich tatsächlich zum ultimativen Bestrafungsversuch Trumps, dann vor einer schier unüberwindbaren Hürde: Das Repräsentantenhaus würde zwar mit seiner Mehrheit das Verfahren beschließen können – doch am Ende würde der Senat, wo die Repu­blikaner weiter eine knappe Mehrheit halten, über den Kopf des Präsidenten entscheiden. Und dass rund 20 Konservative dort plötzlich das Lager wechseln und für eine Zweidrittel-Mehrheit sorgen, wird in Washington für unmöglich gehalten.

Dennoch gibt es durchaus Chancen, dass die Demokraten ein „Impeachment“ weiter verfolgen werden – und dieses Verfahren trotz der mageren Erfolgsaussichten dann als Wahlkampf-Instrument nutzen, um die Basis aufzupeitschen. Führende Kommentatoren – von der „Washington Post“ bis zur „New York Times“ – haben allerdings in den letzten Wochen immer wieder vor den Gefahren eines solchen Schrittes gewarnt. Sie erinnerten auch an das Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton, das eine rein parteiliche Prozedur der Republikaner war und die Vertuschungsversuche des Präsidenten in der Lewinsky-Affäre abstrafen sollte.

Die Hardliner der Konservativen schätzten jedoch die Stimmung in der Öffentlichkeit und auf dem Kapitol falsch ein. Clinton wurde im Verfahren vor dem Senat auch mit Stimmen der Konservativen freigesprochen, und Wochen später betrug seine Zustimmungsquote bereits wieder 73 Prozent. Von einem solchen Wert kann Donald Trump derzeit nur träumen – doch auch er hat, und das wird gerne vergessen, einige Punkte auf der Haben-Seite. Darunter, wie einst Clinton, die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage. Und er weiß auch: Noch nie wurde in den USA ein Präsident durch das eher exotische Verfahren einer Amtsenthebung abgesetzt. Richard Nixon trat nach „Watergate“ zurück. Und Bill Clinton wie auch Andrew Johnson, der Abraham Lincoln nachfolgte und sich vor 150 Jahren einem „Impeachment“ stellen mußte, wurden für „nicht schuldig“ befunden.