Wenn Angela Merkel auf Macky Sall, Nana Aku-fo-Addo und Muhammadu Buhari trifft, geht es nicht nur um Jobs und Perspektiven für Millionen junger Afrikaner. Und nicht nur um Stabilität im seit langem von Dschihad-Terror bedrohten Westafrika.

Bei den Gesprächen mit den Präsidenten des Senegals, Ghanas und Nigerias geht es indirekt auch um das politische Schicksal der Kanzlerin. Und letztlich um das, was in den Geschichtsbüchern über sie stehen wird. Hat Merkels Migrationspolitik Erfolg und kann sie langfristig den Zuwanderungsdruck auf Deutschland und Europa mindern?

Eine der wichtigsten Säulen von Merkels Migrationspolitik ist die Bekämpfung der Fluchtursachen: Nur wenn es gelingt, vor allem junge Männer auf dem Kontinent davon abzuhalten, sich auf den gefährlichen Weg nach Europa zu machen, kann ihr Konzept Erfolg haben. Zentral dafür: weniger Armut, mehr Jobs, mehr Sicherheit. Die Herausforderung wird von Jahr zu Jahr größer – UN-Experten erwarten, dass sich die Zahl der Menschen in Afrika wegen des rasanten Bevölkerungswachstums bis 2050 auf 2,5 Milliarden verdoppeln wird.

Auch das erklärt die hohe Frequenz der politischen Gespräche Merkels mit afrikanischen Herrschern. Denn ob die Kanzlerin Erfolg bei ihrem Bemühungen hat, hängt wesentlich von deren Bereitschaft ab, dabei mitzuziehen.

Sie werde nicht nur über klassische Entwicklungszusammenarbeit sprechen, hat die Kanzlerin ihr Rezept beschrieben, mit dem sie den Migrationsdruck auf Deutschland und Europa mindern will. Eine wirtschaftliche Perspektive sei für die allermeisten Länder Afrikas entscheidend, „weil es viele junge Menschen gibt, die Ausbildungs- und Arbeitsplätze brauchen. Und deshalb müssen wir unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit stärken.“

Offen ist, ob Merkel bei dem Thema Fortschritte erreichen kann, das zu Hause immer wieder für Schlagzeilen und Empörung sorgt: der oft nur schleppenden Rückführung abgelehnter Asylbewerber in ihre Herkunftsländer. Zwar bestehe kein Zweifel an der politischen Bereitschaft in Ländern wie Ghana, das als Stabilitätsanker in der Region und sicherer Herkunftsstaat im Sinne des deutschen Asylrechts gilt. Doch zugleich macht man sich keine Illusionen: Die Herausforderung liege hier immer in der praktischen Umsetzung und der Zusammenarbeit der Behörden.