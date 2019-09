Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Deutschen: Eine echte Liebesbeziehung wird das wohl nicht mehr. Dass die angesehene Bankenaufseherin Sabine Lautenschläger-Peiter nun, mehr als zwei Jahre vor dem Ablauf ihres Mandats, den Posten im Direktorium der Notenbank aufkündigt, erscheint wie ein weiteres denkwürdiges Kapitel in der ach so schwierigen Beziehung von Europas Geldhütern und der größten Volkswirtschaft des Kontinents.

Nur zur Erinnerung: Noch nie in der Geschichte der EZB führte ein Deutscher das Institut. Außerdem waren schon Lautenschläger-Peiters deutsche Vorgänger im Direktorium, einer Art Vorstand der Bank, Jürgen Stark und Jörg Asmussen, vorzeitig gegangen. Für einen kurzen Moment schien es vor wenigen Monaten so, als könnte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann vielleicht an die Spitze der Notenbank rücken und den geldpolitischen Kurs etwas kontrollierter gestalten. Doch der deutschen Politik war dieser Job wohl nicht wichtig genug, um dafür ihr ganzes Gewicht in die Waagschale zu werfen. Dabei wäre das die Chance gewesen, die Deutschen wieder ein wenig mit der EZB zu versöhnen. Doch das Signal blieb aus.

Präsident Mario Draghi trat vielmehr kurz vor seinem Ausscheiden noch mal kräftig aufs Gaspedal der ohnehin schon extrem lockeren Geldpolitik. Zudem wurde mit der Französin Christine Lagarde jemand für die Nachfolge ausgewählt, der den Kurs der Italieners wohl beibehalten wird.

Für die Deutschen facht das aber die Angst vor Strafzinsen auf ihre Spareinlagen weiter an. Wenn jetzt Sabine Lautenschläger-Peiter geht, so mag das die Resignation einer angesehenen Fachfrau sein, die Draghis Geldpolitik kritisch sah.