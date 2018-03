Rastede

Hebamme über Die Situation Im Ammerland „Eine Hausgeburt ist derzeit überhaupt nicht möglich“

Nach 46 Jahren als Hebamme geht Inge Langhorst in Ruhestand. 3000 Babys hat die Rastederin mit auf die Welt gebracht. Die derzeitige Krise des Berufsstandes ist ihrer Meinung hausgemacht. Es gäbe jedoch eine Lösung, um dem Mangel an Geburtshelfern in der Region entgegenzuwirken.