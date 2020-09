Analyse: Ein ungeliebter Frieden

Historische Ereignisse, die nicht die Beachtung fanden, die sie verdienten: Das sind die drei Normalisierungsabkommen zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Bahrain. Warum ist das so und was bedeutet das Geschehen am Mittwoch in Washington für die Beteiligten und die Welt?

• Ende der Durststrecke

Die Abkommen von Washington sind erst der dritte und vierte Vertrag dieser Tragweite zwischen Israel und arabischen Staaten. Es geht darin um die Aufnahme normaler zwischenstaatlicher Beziehungen, Kooperation sowie vor allem um die Zusicherung friedlicher Beziehungen. Ähnliches gab es zuvor nur 1979 zwischen Israel und Ägypten sowie 1994 mit Jordanien. 26 Jahre folgte dann Stillstand.

• Die arabischen Staaten

Das Verhältnis der arabischen Staaten zu Israel war bisher bestimmt durch die politische Lage der Araber im Heiligen Land. Solange diese ohne eigenen Staat waren, sollte es keine Normalisierung mit Israel geben. Beschlüsse der Arabischen Liga legten das bereits 1948 fest und sahen als Mittel zu diesem Zweck allein die Zerstörung des jüdischen Staates vor. Diese Einheitsfront bröckelte schon länger. Durch das Handeln Bahrains und der Emirate ist sie aber endgültig zerbrochen.

Diese Länder dürften nicht die letzten sein, die einen solchen Weg gehen. Das legt vor allem der Vertrag mit Bahrain nah. Die dortige Herrscherfamilie Al-Khalifa ist faktisch von Saudi Arabien abhängig. Ohne die Zustimmung Riads wäre das Abkommen mit Israel niemals möglich gewesen. Damit ist bereits jetzt auch die wichtige Regionalmacht Saudi Arabien im Boot. Hintergrund der Annäherung an Israel ist vor allem die Angst arabischer Staaten vor der Politik Irans, der im Libanon, der Westbank, Irak und Jemen an Einfluss gewonnen hat.

• Israel

Noch nie war Israel weniger isoliert. Die Verträge sind ein bedeutender Schritt zur Integration des Landes in den Mittleren Osten. Und: Es könnte sich die Voraussage des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erfüllen. Der prophezeit schon länger, dass Frieden mit den arabischen Staaten einem Frieden mit den Arabern im Heiligen Land vorausgehen wird. Im Moment scheint die Entwicklung ihm recht zu geben.

• Westbank und Gaza

Die eigentlichen Verlierer sind zurzeit die Araber in der Westbank und in Gaza. In den Abkommen von Washington ist zwar davon die Rede, eine „gerechte, umfassende, realistische und nachhaltige“ Lösung in den umstrittenen Gebieten anzustreben – eine Zweistaatenlösung wird jedoch nicht benannt. Weder werden die jüdischen Siedlungen auch nur erwähnt noch die „palästinensischen Flüchtlinge“. Die Arabische Liga brüskierte die Palästinenser bereits eine Woche zuvor. Die Mitglieder weigerten sich, einer Resolution zuzustimmen, die das Normalisierungsabkommen verurteilt. Offenkundig beginnen die Araber, sich aus der babylonischen Gefangenschaft ihrer palästinensischen Brüder zu befreien und richten ihre Politik nun an ihren eigenen Interessen aus. In Ramallah und Gaza konnten die Machthaber von PLO und Hamas bisher sämtliche Vorschläge Israels ablehnen, weil sie der ungebrochenen Unterstützung der Araber insgesamt sicher sein konnten. Damit ist es nun vorbei, und das ändert die Regeln des Spiels nachhaltig. Die Palästinenser antworteten auf Schritte zu mehr Frieden mit Krieg. Sie griffen am Dienstagabend Israel mit Raketen an.

• Deutschland und Deutschland und EU

Die Verträge unterstreichen die politische Bedeutungslosigkeit Europas im Vorderen Orient. So hat keine einzige Bemühung der EU um Frieden zu irgendeinem sichtbaren Erfolg geführt. Sowohl Berlin als auch Brüssel sind dabei, diesen Zustand zu zementieren – bei der Unterzeichnung der Verträge in Washington glänzte Europa durch Abwesenheit.

• USA

Es gab zwar schon einige Jahre Kontakte zwischen Israel und den Golfstaaten – der Durchbruch aber gelang erst durch Vermittlung der USA. Das ist ein echter Erfolg. In jedem Fall hätte Donald Trump wohl den Friedensnobelpreis mehr verdient als sein Vorgänger Barack Obama, der realpolitisch nichts vorzuweisen hatte.