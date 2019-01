Sigmar Gabriel ante portas? Steht der frühere Vizekanzler und SPD-Chef vor einem Comeback in seiner Partei und vor der Rückkehr in die erste Reihe? Der Ruf nach Gabriel wird unter den Genossen lauter. Der Druck auf Parteichefin Andrea Nahles wächst, ihren Rivalen und Ex-Außenminister wieder an prominenter Stelle einzubinden.

Laut jüngsten Umfragen bleibt die SPD weiter im Stimmungstief. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Partei nur auf 14 Prozent. Sie läge damit weiter hinter der Union (31 Prozent) und den Grünen (20 Prozent) nur auf Platz Drei, knapp vor der AfD, so das Politbarometer.

Einer Partei mit „noch 13, 14 Prozent“ Zustimmung rate er zur Frage, „wer uns eigentlich noch wählen soll“, hatte Gabriel sich kürzlich bei einem viel beachteten Auftritt einer SPD-Klausurtagung in Osnabrück zu Wort gemeldet.

Gabriels Anhänger machen jetzt mobil, werben dafür, den erfahrenen und populären SPD-Mann wieder ins Führungsteam der Partei und Fraktion zu holen. „Sigmar Gabriel muss selbstverständlich wieder zurück in die erste Reihe“, forderte SPD-Wirtschaftsexperte Florian Post im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Für Gabriels Rückkehr werben auch SPD-Chefhaushälter Johannes Kahrs und der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner. „Wir können auf keinen guten Sozialdemokraten verzichten. Sigmar Gabriel sollte in den Wahlkämpfen eine wichtige Rolle spielen“, rät er der Parteiführung. SPD-Chefin Nahles sei sicher professionell genug, um jetzt auf Gabriel zuzugehen, so Brunner.

Vizekanzler und Außenminister, davor Wirtschaftsminister, SPD-Chef – Sigmar Gabriel war ganz oben, gehörte laut Meinungsumfragen zu den beliebtesten Politikern in Deutschland, gleich hinter Kanzlerin Angela Merkel.

Jetzt ist er einfacher Bundestagsabgeordneter, ließ aber zuletzt keinen Zweifel daran, dass er sich wieder stärker engagieren will und sich eine wichtigere Rolle wünscht. SPD-Chefin Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz hatten nach der Bundestagswahl dafür gesorgt, dass Gabriel sein Amt als Außenminister verlor und seitdem eher im Abseits steht. Doch der kann sich seit Monaten kaum vor Einladungen retten, tritt als gefragter Redner auf SPD-Neujahrsempfängen auf und erhält jede Menge Beifall an der Parteibasis. Gabriel sei noch immer ein Zugpferd, heißt es aus dem Parteivorstand.

2019 ist ein wichtiges Jahr für die SPD – die Wahl zur Bremer Bürgerschaft, einer traditionellen Hochburg der Genossen, am 26. Mai die Europawahl und schließlich die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg – Parteichefin Nahles hat bisher ohne Gabriel geplant.

Lenkt die SPD-Vorsitzende ein und geht auf ihren Rivalen zu? Eine neue Personaldebatte sei jetzt das Letzte, was die Partei brauchen könne, heißt es aus der SPD-Spitze.