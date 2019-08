Ihre ersten 100 Tage sind rum – und damit auch die Schonfrist, die sich Politiker in neuen Ämtern gern ausbedingen. Mit Schonfrist ist jetzt aber ohnehin Schluss. Denn nun kommen auf Linda Teuteberg die richtigen Herausforderungen zu. Schließlich wurde die Frau aus Potsdam auch Generalsekretärin der FDP, um ihrer Partei im Osten wieder auf die Beine zu helfen. Dazu hat sie bei den Landtagswahlen am 1. September in Brandenburg und Sachsen sowie am 27. Oktober in Thüringen Gelegenheit. Teuteberg ist überzeugt, dass ihre Partei in allen drei Ländern erfolgreich sein wird. „Aber dass das anspruchsvoll ist, weiß ich.“

In der Tat könnte die Ausgangslage komfortabler sein: Vor fünf Jahren kam die FDP in Brandenburg auf 1,5 Prozent, in Sachsen auf 3,8 und in Thüringen auf 2,5 Prozent. In keinem der drei Länder schafften es die Liberalen in den Landtag. So, wie sie auch in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, wo erst 2021 wieder gewählt wird, draußen sind. Wenige Wochen vor den drei Ostwahlen sind die Umfragen so lala, bei fünf bis sechs Prozent in allen drei Ländern. Kann gut gehen, muss aber nicht.

Die FDP-Generalsekretärin und ihr Vorsitzender Christian Lindner wurden jüngst in einem Doppelinterview provokant gefragt: „Wer braucht eigentlich noch die FDP?“ Fakt ist, dass in allen drei Ostländern, in denen jetzt gewählt wird, die FDP in den Umfragen weit abgehängt ist. An die schwächelnde Volkspartei CDU und die auch im Osten abstürzende SPD kommen die Liberalen nicht ran, an die Linke erst recht nicht. Und während die Grünen von der Klimawelle nach oben gespült werden, gibt sich die AfD unter dem Motto „Wende 2.0“ als Vollender der friedlichen Revolution vor 30 Jahren.

„Das ist natürlich absurd und auch eine ziemliche Unverschämtheit, sich anzumaßen, allein für Ostdeutschland zu sprechen und die Deutungshoheit haben zu wollen über die friedliche Revolution und über das, was in Ostdeutschland passiert“, sagt Teuteberg. Ihr Kommentar zur Klimapolitik der Grünen: „Man muss sich die Vorschläge der Grünen auch leisten können. Das kann man im Prenzlauer Berg bestimmt, wo man ständig die Auswahl hat zwischen U-Bahn, S-Bahn und Bus. In Prenzlau ohne Berg oder noch ein Stück weiter sieht das schon ganz anders aus.“

Die FDP setzt in den Ost-Wahlkämpfen auf klassische Themen wie Wirtschaft, Entbürokratisierung, Bildung und Rechtsstaat. Sollte dies die Liberalen über die Fünf-Prozent-Hürde tragen, wäre das ein Triumph für die Parteiführung. Andernfalls dürfte die Kritik auch am Vorsitzenden Lindner lauter werden, die bislang nur vereinzelt zu hören ist. Dieser weiß, dass seine Kommentare zu den jungen Klimakämpfern von „Fridays for Future“ („Das ist eine Sache für Profis.“) ausgesprochen unglücklich war. Bislang kann er sich solche Patzer leisten. Dass er die FDP aus der finsteren außerparlamentarischen Phase von 2013 bis 2017 mit 10,7 Prozent souverän zurück in den Bundestag geführt hat, brachte ihm eine Art Heldenstatus ein.