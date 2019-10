Als die Krise in Venezuela begann und der „bolivarische Sozialismus“ zusammenbrach, wurden Flüchtlinge in Peru meist sehr freundlich empfangen. Allmählich scheint die Stimmung aber zu kippen. Seit einigen Wochen kommt es verstärkt zu Fällen von Fremdenfeindlichkeit. Videos im Internet zeigen, wie Venezolaner in Peru schikaniert und angegriffen werden.

Zahlen der Vereinten Nationen bestätigen die Entwicklung. In fast allen südamerikanischen Ländern, in denen sich eine größere Zahl von Migranten aus Venezuela aufhält, verschärft sich die Lage. In Peru scheint die Lage besonders besorgniserregend zu sein. Genaue statistische Daten gibt es zwar nicht. Aber über eine Hotline wurden innerhalb von nur zwei Wochen etwa 500 Fälle gemeldet.

In einem der Videos ist zu sehen, wie eine venezolanische Frau in einer dunklen Straße von Angreifern gepeitscht wird. In einem anderen verkünden Männer in Uniform über Lautsprecher, dass sie keinen „weiteren erbärmlichen Venezolaner“ ins Land lassen würden. Ein drittes zeigt, wie ein junger Mann Polizisten bittet, ihm nicht die kleine Kiste wegzunehmen, aus der er Schokolade zu verkaufen versucht. „Wovon soll ich mich jetzt ernähren?“, fragt er, den Tränen nahe.

Menschenrechtler warnen, dass viele Dinge, die Fremdenfeindlichkeit begünstigen, in mehreren Ländern zusammenkommen. Die Staaten, in die besonders viele Venezolaner geflüchtet seien, befänden sich selbst in Phasen politischer Unruhe und wirtschaftlicher Krise. Gleichzeitig würden die Regierungen verschärfte Einwanderungsgesetze ankündigen.

Als der peruanische Präsident Martin Vizcarra vor wenigen Wochen das Parlament auflöste, ergriff die oppositionelle Abgeordnete Esther Saavedra das Mikrofon und schimpfte über die Venezolaner: „Ob gut oder schlecht, sie müssen Peru verlassen!“, rief sie. Aus Sicht von Tamara Taraciuk Broner von der Organisation Human Rights Watch ist die Entwicklung „nicht überraschend“ – zumal mehr und mehr Menschen in Länder kämen, deren Volkswirtschaften nicht darauf vorbereitet seien, so viele Arbeitskräfte aufzunehmen.

Nach Schätzungen der UN haben 4,5 Millionen Venezolaner in den vergangenen Jahren ihre Heimat verlassen. Und etwa die Hälfte von ihnen verteilt sich auf nur zwei Länder: Kolumbien und Peru.

Die peruanische Regierung arbeitet gemeinsam mit dem von der venezolanischen Opposition ernannten Botschafter an der Untersuchung der Vorfälle. Eine eigene Verantwortung für die Entwicklung, etwa durch einen politischen Fokus auf neue Einreisebeschränkungen, sieht sie jedoch nicht.