Manche Dinge gehörten zu einer Sprache, die normale Sterbliche nicht verstehen: So beschrieb der Karikaturist Laurent „Riss“ Sourisseau Jahre nach dem Anschlag auf die Pariser Redaktion der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ seine Gefühlswelt. Ihm fehlten die Worte für das Erlebte, fügte er im Interview des „Figaro“ hinzu.

Am 7. Januar vor fünf Jahren drangen die Brüder Chérif und Said Kouachi in die „Charlie Hebdo“-Redaktion ein und eröffneten das Feuer. Bei dem Angriff starben acht Redaktionsmitglieder; weitere neun Menschen wurden am selben Tag in einem koscheren Supermarkt und auf der Straße in Paris erschossen. Drei Tage dauerte die Großfahndung, am Ende wurden auch die insgesamt drei islamistischen Täter erschossen.

Später übernahm der „Islamische Staat“ (IS) die Verantwortung für die Taten. Der Anschlag steht symbolisch für den Auftakt einer islamistischen Terrorserie in Frankreich – mit seither mehr als 250 Toten.

Hohe Schlagzahl

Dabei kennt Frankreich den islamistischen Terror schon länger. Bereits in den 1980er und vor allem 1990er Jahren gab es immer wieder Angriffe – vor allem auf Züge und Metros. Der Angriff auf „Charlie Hebdo“ war auch nicht die erste tödliche Attacke in den 2010ern Jahren im Land: Im März 2012 ermordete Mohamed Merah über mehrere Tage drei Soldaten sowie einen Lehrer und drei Kinder einer jüdischen Schule in Südfrankreich. Doch nach dem mörderischen Angriff auf das Satiremagazin und den Supermarkt folgten die Attacken in hoher Schlagzahl – und das Land verändert sich.

Paris, November 2015: 130 Tote. Nizza, Juli 2016: 86 Tote. Straßburger Weihnachtsmarkt, Dezember 2018: fünf Tote. Pariser Polizeihauptquartier, Oktober 2019: vier Tote. Das ist nur eine Auswahl. Und ganz aktuell nun wohl die Messerattacke vom vergangenen Freitag bei Paris mit einem Toten. Mehrere Dutzend Attentate wurden außerdem vereitelt.

Bei dem Anschlag auf „Charlie Hebdo“ töteten die Kouachi-Brüder damals mehrere bekannte Zeichner des Blattes. Die Redaktion wurde wegen ihrer Mohammed-Karikaturen Ziel der Attentäter. Auf die Redaktionsräume war einige Jahre zuvor bereits ein Brandanschlag verübt worden.

Die Solidarität nach der Attacke war vor fünf Jahren riesig, vieles davon prägte sich in das kollektive Gedächtnis ein. Der Slogan etwa, den der französische Grafiker Joachim Roncin eine halbe Stunde nach dem Attentat über Twitter verschickte: „Je suis Charlie“ (dt. Ich bin Charlie) wurde millionenfach geteilt und auf Plakaten durch die Straßen getragen. Zudem gab es Mahnwachen und Blumenmeere an den französischen Botschaften. Bereits am Sonntag nach dem Anschlag versammelten sich rund 1,5 Millionen Menschen, darunter Staats- und Regierungschefs, zu einer Gedenkkundgebung in Paris – mehr waren es nie seit Verkündigung des Kriegsendes 1945.

Viele Schutzmaßnahmen

Neben dieser Welle von Trauer und Solidarität markiert das Attentat auch eine Zäsur. Mit ihm kam der Terror näher – geografisch und gefühlt. Schwerbewaffnete Polizisten und Soldaten patrouillieren an stark frequentierten Orten, Betonbarrieren schützen Großereignisse. Und sogar der weltberühmte Eiffelturm ist nun von einer Glaswand umschlossen. Und jeder herrenlose Koffer bringt das Pariser Leben kurz zum Stillstand.

Nach Einschätzung der Soziologin Daniela Schiek hat bereits der 11. September 2001 eine „neue Qualität des Terrors“ in die westlichen Gesellschaften gebracht, weil er zivile Räume wie Transportmittel betraf. Das habe sich vor fünf Jahren erneut ausgeweitet, sagt sie: Auch Räume, die zuvor als sicher galten, etwa Cafés oder Supermärkte, könnten nun betroffen sein.

In den kommenden Monaten und Jahren blieb der Terror präsent – und mit ihm Debatten über die Meinungsfreiheit. Der Schriftsteller Michel Houellebecq, dessen Roman „Unterwerfung“ am Tag des Anschlags erschienen war, sprach in der „Süddeutschen Zeitung“ von einem „der grässlichsten Tage meines Lebens“. Er betonte zugleich: „Wenn ich Angst habe, dann nur davor, dass jetzt viele Angst haben, ihre Meinung zu sagen.“

Über das rechte Maß zwischen Prävention und Einschränkungen wird seither immer wieder gestritten. Wenige Wochen nach „Charlie Hebdo“ wurde der größte norddeutsche Karnevalszug in Braunschweig wegen konkreter Hinweise auf eine Terrorgefahr abgesagt. Einen Tag zuvor waren zwei Menschen bei einem Anschlag in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen gestorben. Auch ein Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft im Herbst 2015 fand wegen einer Bombendrohung nicht statt; auf Großveranstaltungen wurden die Sicherheitsmaßnahmen massiv verschärft.

Dennoch kam es in den Folgemonaten zu zahlreichen Anschlägen mit mehreren Toten – nicht nur in Frankreich: am Brüsseler Flughafen, auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, ein Pop-Konzert in Manchester. Kopenhagen, Barcelona, Ankara: In den Jahren 2015 und 2016 häuften sich die Attentate so, dass sich die Erinnerung an die einzelnen Ereignisse vermischt. Ein Phänomen, das in Ländern wie Pakistan oder Nigeria längst trauriger Alltag ist.

Neue Karikaturen

Die Satiriker von „Charlie Hebdo“ blieben kämpferisch. Eine Woche nach dem Anschlag meldeten sie sich mit einer Mohammed-Karikatur zurück. Einige Zeichnungen sorgten für Debatten. Nach der Anschlagsserie in Paris im November 2015, bei der 130 Menschen starben, titelte das Magazin etwa mit: „Ils ont les armes, on a le champagne“ (dt. „Sie haben die Waffen, wir haben den Champagner“). Das geteilte Echo – Zuspruch für die Widerständigkeit oder Vorwürfe des Zynismus – ist einkalkuliert.

Nach dem Anschlag selbst war es eine vergleichsweise versöhnliche Karikatur aus dem Jahr 2011, die in den Sozialen Netzwerken immer wieder geteilt wurde. Sie zeigt zwei knutschende Männer, einen mit Bart und Turban, den anderen mit Stift hinterm Ohr. „L’amour plus fort que la haine“, steht darüber: „Liebe ist stärker als Hass.“

Im Frühjahr 2020 steht nun in Paris der Prozess gegen mutmaßliche Hintermänner des Anschlags an. „Ich hoffe auch, dass dieser Prozess uns wirklich den Krieg bewusst macht, den der islamische Fanatismus uns erklärt hat“, sagt Patrick Pelloux dem Magazin „Paris Match“. Er ist Notfallarzt – nach dem Anschlag war er einer der ersten am Tatort. Die Opfer gehörten zu seinen engsten Freunden. Es sei nun wichtig „ein starkes Signal an unsere Feinde zu senden“.