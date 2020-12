Analyse: Freiheit oder doch lieber Zwang?

Fast ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie ist eine Impfung gegen die Seuche in Sicht. Das führt zu einer Debatte über die Pflicht, sich impfen zu lassen. Weltweit gehen Staaten damit unterschiedlich um. Ein Überblick:

• Deutschland

Einer Impf-Verpflichtung hat die Bundesregierung eine Absage erteilt. „Ich gebe ihnen mein Wort: Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben“, betonte etwa Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Bundestag. Allerdings wird das Bundesgesundheitsministerium im kürzlich beschlossenen Infektionsschutzgesetz dazu ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates besonders bedrohte Teile der Bevölkerung unter bestimmten Voraussetzungen zu einer Impfung zu verpflichten.

• USA

In den USA ist eine verpflichtende Corona-Impfung mit einem zugelassenen Mittel nicht ausgeschlossen. Ein solcher Beschluss würde aber nicht landesweit, sondern pro Bundesstaat getroffen werden.

• Australien

Dort hatte Premierminister Scott Morrison schon im August betont, er wolle eine Impfpflicht für alle Bürger, sobald ein Impfstoff vorhanden sei. Die nationale Fluggesellschaft Qantas will zumindest auf Interkontinentalflügen eine Impfpflicht für ihre Passagiere einführen.

• Frankreich

Präsident Emmanuel Macron sagte in einer Fernseh-Ansprache, er werde Corona-Impfungen nicht verpflichtend machen. Auch Spanien, Tschechien und Italien planen das nicht.

• Schweiz

Dort ist eine partielle Impfpflicht denkbar. Gemeint ist Impfpflicht für bestimmte Gruppen wie Ärzte.

Weltweit gibt es laut einer Studie der kanadischen McGill University in etwa der Hälfte aller Länder verpflichtende Impfprogramme gegen mindestens eine Krankheit. In 62 Staaten gibt es irgendeine Art von Strafe für Menschen, die sich der Impfpflicht widersetzen – das kann von Belehrungen über Geldbußen bis hin zu Haftstrafen reichen. „Impfprogramme sind das kosteneffektivste und erfolgreichste Werkzeug im öffentlichen Gesundheitswesen. Gerade in einer Pandemie ist eine hohe Durchimpfung im globalen Maßstab wichtig“, sagte die leitende Autorin der Studie, Katie Gravagna.

• Argentinien

In Argentinien gibt es eine Impfpflicht gegen eine ganze Reihe von Krankheiten wie die üblichen Kinderkrankheiten, Hepatitis A und B, Rotaviren, Diphtherie, Tetanus und Gelbfieber. Diese Impfungen stehen im Nationalen Impfkalender und sind damit kostenlos und obligatorisch. Ohne Impfnachweis können Kinder zum Beispiel nicht eingeschult werden. Die Impfung gegen das Coronavirus soll zunächst nicht verpflichtend sein. Sie könnte aber noch später in den verpflichtenden Impfkalender aufgenommen werden.

• Brasilien

Auch in Brasilien sind Impfungen verpflichtend. Allerdings gibt es vor allem unter den Anhängern des Präsidenten Jair Bolsonaro große Vorbehalte gegen jede Art von Corona-Maßnahmen. Als São Paulos Gouverneur João Doria zuletzt eine Impfpflicht gegen das Coronavirus ins Gespräch brachte, kam es zu heftigen Protesten gegen das Vorhaben.