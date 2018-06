In der „Welt“ will Robin Alexander sie bereits erkannt haben: eine neue außenpolitische „Merkel-Doktrin“. Dafür mag es etwas früh sein, jedoch beginnt nach dem G7-Eklat eine neue Phase deutscher Außenpolitik. Die Bundeskanzlerin hat bei „Anne Will“ am Sonntag angedeutet, wohin die Reise geht: Distanz zu Russland wie zu den USA, wobei Russland der strategische Gegner sein wird, die Amerikaner misstrauisch beäugte Rivalen. Um diese Balance zu halten, will die Kanzlerin mit der EU eine politische wie militärische Gegenkraft zu Moskau und Washington schaffen. Das mag theoretisch eine gute Idee sein – doch trägt der Plan? Ein schneller Blick auf ausgewählte EU-Länder:

• Frankreich: Der französische Präsident Emmanuel Macron will schon lange eine weitere Zentralisierung der EU und engste Kooperation auf wirtschaftlichem, fiskalischem und militärischem Gebiet. Allerdings zu französischen Bedingungen, die letztlich auf Vergemeinschaftung von Schulden und eine massive finanzielle Belastung der Deutschen hinauslaufen. Das ist der Preis, der für Frankreichs Mittun zu zahlen wäre. Die Kontrolle über die französischen Atomwaffen, ohne die eine EU kein strategisches Gewicht erreicht, wird Paris jedoch nie europäisieren.

• Polen: Dort ist das Misstrauen gegen deutsche Sicherheitsgarantien über nationalkonservative Kreise hinaus verbreitet. Warschau setzt lieber auf eine Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Ende Mai hat Polen so in Washington angefragt, ob eine US-Panzerdivision im Land stationiert werden könnte. Dafür wolle man bis zu zwei Milliarden Euro zahlen. Zudem sieht Polen die Einwanderungspolitik Deutschlands kritisch. Warschau will sich durch liberale Asylregeln keine Probleme einhandeln, wie sie Deutschland jetzt erfährt.

• Ungarn: Ministerpräsident Victor Orban lehnt wie kein anderer europäischer Politiker die Idee einer EU-weiten Verteilung von Asylanten ab. Zudem tritt Orban für eine Annäherung an Moskau ein.

• Tschechien: Auch in Prag liegen Regierung und Bevölkerung mit der Merkelschen Einwanderungspolitik über Kreuz. Auf keinen Fall wird man dort – wie auch in Ungarn und Polen – Masseneinwanderung akzeptieren, die zu ethnischen und kulturellen Veränderungen führt.

• Österreich: Wien wird sich massiver Einwanderung ebenfalls verwehren. Die konservativ-freiheitliche Regierung geht zudem hart gegen den politischen Islam im Lande vor. Das wird zu schweren Konflikten mit der Türkei und dem Iran führen, beides außereuropäische Staaten, die Merkel eng an die EU binden will.

• Italien: Die neue Querfront-Regierung in Rom thematisiert immer wieder den zu großen deutschen Einfluss. Das gilt für die Asyl- wie für die Finanzpolitik. Auch hier werden Zugeständnisse teuer.

• Großbritannien: Die wichtige Militär- und Wirtschaftsmacht fällt durch den Brexit für Merkels Pläne aus. Die Briten werden im Zweifelsfall den Schulterschluss mit den „Cousins“ in Amerika suchen.

Es gibt also nichts, was den Optimismus Merkels rechtfertigen würde, Europa könne in absehbarer Zeit eigenständig Weltpolitik betreiben. Die Bruchlinien zwischen den Staaten sind schlicht zu tief. Zudem besitzt außer Frankreich kein Land relevante militärische Kapazitäten.