Enorm hohe Staatsverschuldung hin, Sparkorsett her: Griechenland rüstet erstmals seit dem Beinahe-Staatsbankrott vor genau zehn Jahren wieder massiv auf. Das griechische Parlament billigte ein Gesetz, wonach Kampfflugzeuge und U-Boote der griechischen Streitkräfte umfassend modernisiert werden sollen. Kosten: Eine halbe Milliarde Euro.

Konkret sieht das von der seit Anfang Juli amtierenden konservativen Regierung unter Premierminister Kyriakos Mitsotakis eingebrachte Gesetz vor, dass Kampfflugzeuge vom Typ F-16, Mirage-2000 der griechischen Luftwaffe sowie U-Boote vom Typ 214 AIP aufgewertet werden.

Hintergrund für die militärischen Großaufträge ist das Gefühl der Bedrohung durch den Nato-Partner Türkei. Angeheizt wird dies zuletzt durch den Abschluss eines höchst umstrittenen bilateralen Abkommens zwischen der Türkei und Libyen.

Es sieht die Aufteilung des östlichen Mittelmeers in exklusive Wirtschaftszonen vor, in denen die Türkei und Libyen zunächst nach möglichen Öl- und Gasfeldern bohren und dort vorhandene Vorkommen später ausbeuten sollen. Dies hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zur Chefsache erklärt. Zugleich schloss Ankara mit Tripolis ein Abkommen über militärische Kooperation. Es sieht die Bereitstellung von militärischer Ausrüstung, Personal und sonstiger Unterstützung seitens der Türkei vor.

Das türkische Vorgehen in der Region sorgt in Griechenland für Empörung. Athen wirft Ankara vor, damit eklatant gegen internationales Recht zu verstoßen. Die von der Türkei beanspruchten Gewässer seien griechisches Hoheitsgebiet. Ankara habe darauf keinerlei Ansprüche, so Athen.

„Unsere Streitkräfte bereiten sich nicht dafür vor, in den Krieg zu ziehen, sondern den Frieden zu sichern“, stellte der griechische Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos von der konservativen Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) bei der Verabschiedung des Gesetzes zur Aufwertung klar. Griechenlands Nachbar Türkei solle aber wissen, dass nichts unbeantwortet bleiben werde. Griechenland werde alles tun, was nötig sei, um seine Souveränität zu sichern.

Der einflussreiche ND-Abgeordnete Evripidis Stylianidis ging unterdessen noch einen Schritt weiter. Der Regierungsabgeordnete, der zur Führungsriege der ND gehört und ein enger Vertrauter von Ex-Premier Kostas Karamanlis ist, forderte den Kauf von hypermodernen US-Kampfflugzeugen F-35 für die griechische Luftwaffe. Dabei handelt es ich um das Nachfolgemodell der Kampfflugzeuge vom Typ F-16. „Eine F-35 kostet 750 Millionen Euro, sechs voll einsatzbereite F-35 nicht mehr als sechs Milliarden Euro“, rechnete Stylianidis öffentlich vor.

Für die Finanzierung der F-35 hat der Ex-Minister auch schon eine Lösung parat: Dafür solle eine ursprünglich nur für die Bedienung der griechischen Staatsschuld gesparte Rücklage angezapft werden.

Dieser „Notgroschen“, im Fachjargon Cash Buffer genannt, der im Sommer 2018 nach dem Auslaufen des dritten und letzten von Griechenlands öffentlichen Gläubigern gewährten Kreditprogramms von Athen auf die hohe Kante gelegt worden war, um im Fall der Fälle einen Zahlungsausfall des griechischen Staates zu verhindern, beläuft sich auf rund 36 Milliarden Euro.

Griechenlands Staatsschuld belief sich per Ende September 2019 auf 353,85 Milliarden Euro. Jüngere Zahlen liegen nicht vor. Allein beim Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) steht Hellas mit 251,7 Milliarden Euro in der Kreide.

Für ND-Frontmann Stylianidis ist das jedenfalls kein Grund zur Sorge. „Was ist wichtiger? Die griechische Staatsschuld oder die Sicherheit des Landes?“, fragte er zuletzt im griechischen Staatsrundfunk ERA angesichts der Bedrohung aus der Türkei.

Mit Blick auf den verhassten Nachbarn Türkei hat Griechenland in puncto Sicherheit offenbar Nachholbedarf. Der jüngsten Auswertung des angesehenen Fach-Portals Globalfirepower.com zufolge rangiert Griechenland unter den weltweit 137 militärisch stärksten Nationen auf Platz 28. Hellas hat 600 Militärflugzeuge, 4209 gepanzerte Kampffahrzeuge, darunter 1345 Kampfpanzer, dreizehn Fregatten und elf U-Boote.

Die Türkei ist aber militärisch stärker. Der Staat belegt weltweit Platz neun mit einem Rüstungsetat in Höhe von umgerechnet 8,6 Milliarden US-Dollar.