Am 20. Januar 2017 schien die Welt zwischen den Trumps und Obamas noch in Ordnung zu sein. Beide Präsidenten trafen sich zur obligatorischen Amtsübergabe im „Oval Office“, die First Ladies inklusive. Es gab Kaffee, Tee, Gebäck, Smalltalk und freundliche Mienen. Obama bot an: Er und Michelle seien bereit zu helfen, wenn es denn möglich sei.

Telefoniert haben beide Präsidenten jedoch seitdem kein einziges Mal. Und das Verhältnis zwischen beiden „First Families“ hat mittlerweile eine historisch beispiellose Dimension an Bösartigkeit erreicht. Während es traditionell unter Präsidenten üblich gewesen ist, dass der Nachfolger möglichst nichts Negatives über seinen Vorgänger formuliert, sind diese Spielregeln längst über Bord geworfen worden.

Für Beobachter bestehen keine Zweifel, dass Michelle Obama auf ihrer am 13. November in Chicago beginnenden lukrativen Werbetour für ihr neues Buch „Becoming“ durch zwölf Großstädte – bei der sie Hallen mit bis zu 20 000 Fans füllen dürfte – weiter gegen den amtierenden Präsidenten nachlegen wird. Doch woher kommen die so tief verwurzelten Animositäten?

Für den Historiker Tim Naftali ist es äußerst ungewöhnlich, dass beide Seiten den Hass aufeinander mittlerweile so offen zeigen. Trump sei dabei zwar am aktivsten, so Naftali, doch Barack Obama habe auch seinen Anteil an dem politischen „Rosenkrieg“ der Präsidenten. Auch vermuten einige Konservative im Trump-Lager und in rechtsorientierten Medien, dass Obama von seiner Ruhestands-Villa in Washington aus heimlich als Teil einer sogenannten „Deep state“-Widerstandsbewegung von Demokraten und Beamten in den Behörden gegen Trump operiere.