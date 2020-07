Analyse: Indizien für neuen Kalten Krieg

Noch immer ist die Welt mit den dramatischen Folgen der Corona-Pandemie beschäftigt. In den USA gesellen sich zu dieser Problematik die Präsidentschaftswahlen und die Rassismusdebatte nach dem Tod des Schwarzen George Floyd in Polizeigewahrsam. Das führt auch zu einem Phänomen: Der mittlerweile absehbare Kalte Krieg zwischen China und den Vereinigten Staaten als Stellvertreter des Westens wird kaum wahrgenommen und unterschätzt.

Mit militärischer Disziplin und eiskaltem Kalkül hat es die kommunistische Diktatur in Peking geschafft, die von ihr in die Welt exportierte Virus-Krise aggressiv auf breiter Front auszunutzen. Beispiel Hongkong: Nachdem China sein Versprechen einer Autonomie für Hongkong gebrochen und neue repressive Sicherheitsgesetze erlassen hatte, konterte US-Präsident Donald Trump jetzt mit dem Ende des bevorzugten Handelsstatus für Hongkong und Sanktionen für Banken, die mit Chinesen Geschäfte machen, die die Sicherheitsgesetze umsetzen.

Senatoren bestraft

Im Gegenzug bestrafte Peking die beiden konservativen US-Senatoren Ted Cruz und Marco Rubio. Die beiden Politiker hatten es gewagt, Gesetzesinitiativen zu starten, die chinesische Offizielle abstrafen sollen, die mit der Internierung von bis zu einer Million Muslime vom Volksstamm der Uiguren in Verbindung stehen.

Zu den aus Washington abgefeuerten Salven zählen auch die jüngsten Aussagen von FBI-Direktor Christopher Wray. Er konstatierte zunächst, dass China akademische Institutionen und Unternehmen mit Wirtschaftsspionen „geflutet“ habe. Dies sei „die größte Bedrohung zur ökonomischen Vitalität“ der USA – und man ermittle derzeit in rund 1000 Fällen wegen Industriespionage, die so gut wie jeden Sektor umfasse.

Argwohn wegen TikTok

Der Argwohn gilt auch für die chinesische Internet-Plattform TikTok, vor allem bei Millionen Jugendlichen beliebt. Diese posten dort Videoclips von ihren Freizeit-Aktivitäten und machen gelegentlich auch gegen Trump Stimmung. Doch nun prüfen der Präsident und das US-Außenministerium Maßnahmen gegen TikTok – auch weil der auf der Hand liegende Verdacht besteht, dass Peking damit amerikanische Nutzer ausspioniert.

Wie sehr es China schmerzt, wenn Außenstehende versuchen, mögliche Sünden aufzudecken, zeigt auch das Beispiel Australien. Weil Australien auf eine internationale Untersuchung zu den Ursprüngen des Covid-19-Virus drängt, feuerte die Führung in Peking sofort mit einem Importboykott für australische Rinder zurück.

Auch Japan hat wieder einmal mit China zu tun, wie ein vergangene Woche vom Kabinett in Tokio verabschiedetes Papier belegt. Darin heißt es, die territorialen Ansprüche Pekings im südchinesischen Meer würden eine immer größere Gefahr für Japan und die Region darstellen. Auch US-Außenminister Mike Pompeo thematisierte dies am Montag, als er das chinesische Verhalten für „vollständig ungesetzlich“ erklärte und eine Unterstützung der USA für jene in Aussicht stellte, die China konfrontieren würden. Gemeint war natürlich Japan.

Spannungen steigen

Das alles lässt sich so bilanzieren: Die Spannungen zwischen China und anderen Nationen nehmen zu. Und die Kernfrage dabei ist: Wie darauf reagieren? Gegensteuern oder klein beigeben, so wie es Bundeskanzlerin Angela Merkel offenbar trotz der zahlreichen Sünden und Menschenrechts-Verletzungen Pekings beabsichtigt?

Ihre Aussage, sie wolle einen „Dialog auf der Basis einer vertrauensvollen Beziehung“ suchen, ist nicht nur eine der bei der Kanzlerin so populären Floskeln. Sondern sie unterstellt damit auch kühnerweise, dass man der Diktatur trauen kann.

Das steht angesichts der Faktenlage für eine China-Politik von gestern. Doch nicht nur Merkel steht für eine Politik der Widersprüche. Auch Donald Trump muss sich endlich entscheiden: Ist Chinas Staatspräsident Xi ein von ihm manchmal gelobter guter Freund – oder ein Kommunist, der berechnend jede Schwäche des Westens im neuen Kalten Krieg ausnutzt?