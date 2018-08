Er war nicht nur das grüne Feigenblatt der französischen Regierung. Viel mehr als irgendein anderer Politiker des Landes verkörpert Nicolas Hulot eine Mission: den Schutz dieses Planeten.

Am Dienstag hat der langjährige Aktivist und erfahrene Kommunikator überraschend seinen Rücktritt vom Amt des „Staatsministers des ökologischen und solidarischen Übergangs“, so sein offizieller Titel, angekündigt.

Er werfe die Brocken hin, weil er nicht lügen wolle, sagte der 63-Jährige frank und frei dem Radiosender France Inter. Mangelnde Fortschritte im Umweltbereich haben die Geduld des ehemaligen „Sonderentsandten für den Schutz des Planeten“ verbraucht.

Für Emmanuel Macron ist dies ein schwerer Rückschlag. Frankreichs Staatspräsident gibt sich stets bemüht, als globaler Umweltpolitiker aufzutreten. Im Dezember vergangenen Jahres hatte er die Welt zum Klimagipfel nach Paris geladen. Die Nachricht von Hulots Demission, den er vor rund 15 Monaten in die Mitte-Regierung von Premier Philippe geholt hatte, erwischte Macron beim Staatsbesuch in Dänemark unvorbereitet.

Hulot ist auch an den eigenen Ansprüchen gescheitert. So hatte er während der Hitzewelle Anfang August die Autofahrer des Landes zur Einhaltung der verhängten Fahrverbote aufgefordert. Das kam zwar in den Großstädten Paris, Lyon und Straßburg ganz gut an, in der ländlichen Weite Frankreichs wurden die Verbote und Geschwindigkeitsbegrenzungen aber weitgehend ignoriert.

Das Glyphosat-Urteil gegen Monsanto in den USA hatte Hulot mit harten Worten begleitet. Das sei der Anfang vom Ende der Arroganz dieses verfluchten Paares Monsanto-Bayer, kommentierte er scharf.

Seiner Rhetorik und der Fähigkeit, andere zu begeistern, konnten sich nur wenige entziehen. Seit den späten 80er Jahren unterhielt und informierte Hulot das französische Fernsehpublikum mit Dokumentarserien über Natur und Umweltschutz. 2009 erschien der Film „Le Syndrome du Titanic“ über die bedrohte Welt.

Mit den Visionen eines radikalen ökologischen Umbaus war er innerhalb der Regierung isoliert. Immer noch stammen über 70 Prozent der französischen Stromproduktion aus dem Atompark des Landes. Paris tut sich mit der Energiewende sehr schwer.

Nicht wenige delektieren sich an Macrons Niederlage. Im Neoliberalismus sei eben kein Platz für sozialökologische Taten, heißt es. Zudem stehe die Politik des Präsidenten unter zu großem Einfluss der Lobbyisten. Auslöser für Hulots Entscheidung sei ein Treffen mit Jägern in Macrons Amtssitz gewesen, woran auch ein uneingeladener Lobbyvertreter teilnahm.

Wer hat die Macht, wer regiert? „En Marche“ ist der Kompass abhandengekommen.