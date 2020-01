Mitch McConnell, der Mehrheitssprecher der Republikaner im US-Senat, drückt aufs Tempo. Die Verhandlung zum Amtsenthebungs-Verfahren von Donald Trump soll möglichst innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen werden – mit Mammutsitzungen von bis zu zwölf Stunden am Tag. Mit diesem „kurzen Prozess“, bei dem die 100 Senatoren zu Geschworenen wie bei einem ordentlichen Gerichtsverfahren werden, entspricht McConnell ganz dem Wunsch von US-Präsident Donald Trump.

Die Republikaner legen derzeit eine ungewöhnliche und unerwartete Einheit an den Tag, die sich bereits im Repräsentantenhaus manifestiert hatte. Dort stimmte nicht ein einziger Vertreter der „Grand Old Party“ für die zwei Anklagepunkte „Machtmissbrauch“ und „Behinderung der Kongress-Ermittlungen“, die von den Demokraten vorgelegt worden waren. Und während bisher kein einziger der Senatoren der Konservativen Indizien dafür gezeigt hat, dass er sich tatsächlich eine Amtsenthebung Trumps vorstellen kann, so dürften die Demokraten auch bei der sicher hitzigen Debatte über die Frage neuer Zeugenvernehmungen vor dem Senat kaum Unterstützung erfahren.

Diese massive Rückendeckung für Trump sei, so formulierte es das „Wall Street Journal“, das Ergebnis einer „Charme-Offensive“ des Weißen Hauses im letzten Herbst – kombiniert mit der persönlichen Überzeugungsstärke des Präsidenten. Denn jene Republikaner, die sich ihm entgegen stellen würden, müssten mit massiven Twitter-Beschimpfungen durch Trump rechnen. Ein neuzeitliches Mittel als Peitsche, dass anderen bedrängten Präsidenten wie Richard Nixon und Bill Clinton nicht zur Verfügung stand, um Parteifreunde im Zaum zu halten.

Trump kann die Macht der sozialen Medien auch deshalb so erfolgreich anwenden, weil er über eine extrem loyale Wählerbasis verfügt. Umfragen zeigen immer wieder, dass sich die Ansicht in seiner Partei über eine Amtsenthebung seit den ersten Tagen der „Ukraine-Affäre“ nicht verändert hat. Ein „Impeachment“ wird weiterhin von über 90 Prozent der Republikaner-Wähler abgelehnt. Dass in einer landesweiten Umfrage jetzt 53 Prozent der Bürger Trumps Kopf forderten, entspricht ziemlich genau dem Ausgang der Wahlen 2016. Damals erhielt ja die Demokratin Hillary Clinton die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen, verlor allerdings in wichtigen Bundesstaaten das Weiße Haus durch das viel kritisierte Wahlmänner-System.

Trumps Rezept für geschlossene Reihen bei den Republikanern liegt auch im Prinzip der persönlichen Nähe begründet. So zählen Lunch-Einladungen an Abgeordnete und Senatoren ebenso zum Handwerkszeug des Präsidenten wie Flüge mit der Präsidentenmaschine „Air Force One“ oder Wochenend-Einladungen nach Camp David. Das „Wall Street Journal“ bilanzierte, Trump habe sich mit über 120 Parteifreunden des Repräsentantenhauses und mit allen 53 Senats-Republikanern getroffen und ihnen ins Gewissen geredet.

Auch deshalb scheint es für Beobachter ausgeschlossen, dass am Ende 20 Senatoren der Konservativen mit den Demokraten stimmen werden, um Trump mit einer Zweidrittelmehrheit zum vorzeitigen Auszug aus dem „Oval Office“ zu zwingen. Allen Parteifreunden hämmert der Präsident seit Beginn der Ermittlungen ein: Das ganze sei doch nur eine Rache der Demokraten dafür, dass er 2016 die Wahlen gewonnen habe. Und wer sich von den Republikanern offen gegen das „Impeachment“ ausspricht, wird von der Parteibasis belohnt. So konnte die unbekannte Abgeordnete Elise Stefanik aus New York im letzten Quartal 2019 mehr als 3,2 Millionen Dollar für ihre Wiederwahl-Kampagne einsammeln, nachdem sie bei den Anhörungen Trump vehement verteidigt hatte. 50 000 Spender waren Bürger, die erstmals für sie in die Brieftasche gegriffen hatten.