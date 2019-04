Es ist ein höchst ungleiches Duell. Auf der einen Seite steht Ilhan Omar, die 37-jährige Abgeordnete der Demokraten aus Minnesota. Sie ist eine von zwei Musliminnen im US-Kongress in ihrer ersten Legislaturperiode. Auf der anderen Seite: Präsident Donald Trump. Er hat sich in den vergangenen Tagen eine wohl beispiellose Twitter-Tirade gegen Omar geleistet, die in dem Vorwurf gipfelte, die Abgeordnete sei „außer Kontrolle“. Begleitet wurde dies von den Behauptungen, die junge Frau vertrete antisemitische und antiamerikanische Positionen. Die in Somalia geborene und stets mit Kopftuch auftretende Omar wiederum wirft dem Präsidenten vor, mit seinen Attacken ihr Leben zu gefährden. Sie behauptet, die Zahl der Todesdrohungen gegen sie habe in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen – und die für den Schutz der Abgeordneten zuständige Kapitols-Polizei habe besondere Sicherheitsmaßnahmen treffen müssen.

Was steckt hinter dieser schlagzeilenträchtigen Kon­troverse, die Trump versuchen dürfte, auch langfristig für den Wahlkampf auszunutzen? Zunächst einmal vertreten Omar und ihre muslimische Mitstreiterin Rashida Tlaib progressive und damit konservativen Wertvorstellungen nicht entsprechende politische Ziele wie eine staatliche Krankenversorgung für alle und eine aggressive Klimapolitik, die sich im von einigen Demokraten vorgeschlagenen „Grünen Deal“ widerspiegelt, mit dem beispielsweise Flugreisen als verzichtbar gebrandmarkt wurden.

Doch die für Trump und viele Republikaner so anstößige Philosophie betrifft den Umgang mit Israel und den Palästinensern sowie die Sichtweise der 9/11-Terrorattacken. Sowohl Omar als auch Tlaib setzen sich für ökonomische Sanktionen gegenüber Israel ein, um Vorteile für die Palästinenser durchzusetzen.

Dann fiel Omar mehrfach auf Twitter durch Bemerkungen auf, die als antisemitisch angesehen wurden – wie die Aussage, Israel habe „die Welt hypnotisiert“. Auch kritisierte sie offen die Unterstützung Israels durch die US-Politik und Lobbyisten mit wenig glücklich gewählten Worten – und legte dann, als im Februar selbst Parteifreunde gegen das offen rebellierten, eine eher halbherzige Entschuldigung nach.

So richtig eskaliert sind die Spannungen zwischen Omar, Trump und führenden Republikanern jedoch durch die 9/11-Thematik. Am 23. März dieses Jahres hielt die Abgeordnete in Los Angeles eine Rede vor dem umstrittenen „Council on American-Islamic Relations“ (CAIR) – eine islamische Organisation, der immer wieder freundliche Beziehungen zur libanesischen radikalen Hisbollah, der Terrororganisation Hamas und zur „Muslim Brotherhood“ nachgesagt werden.

Omar wählte als Thema ihrer Ansprache, wie sich das Leben für Muslime in den USA nach den Terrorattacken am 11. September 2001 verändert hat – und formulierte zu dem Tag der Anschläge, „einige Leute“ hätten „etwas“ getan. Das führte dann umgehend zu einem Proteststurm und der Bewertung, Omar habe die Tragödie bewusst trivialisiert und in ihrer Bedeutung herabgesetzt.

Die Kritikwelle gipfelte in der Forderung mancher Republikaner, Omar solle sich aus dem Kongress zurückziehen, da sie eindeutig antiamerikanische Positionen vertrete. Eine Ansicht, die dann auch der Präsident über Twitter vertrat. Eine Entschuldigung der Abgeordneten gab es bisher nicht – wohl auch, weil ihr Parteifreunde vom progressiv-liberalen Flügel den Rücken stärkten. Trump und seine Berater deuteten unterdessen bereits an, die „undankbaren Aussagen“ Omars (Trump) und die gespaltene Reaktion der Demokraten als Wahlkampfmunition nutzen zu wollen. Einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Schlammschlacht bekam Omar durch die Art und Weise, wie der Präsident einen seiner Tweets gestaltete: Er zeigt das brennende „World Trade Center“, das Video mit den umstrittenen Äußerungen der Muslimin und die Einblendung: „Wir werden nie vergessen“.