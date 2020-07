Analyse: Neue deutsche Oberlehrer

Nicht heute, aber mit großer Sicherheit in naher Zukunft – Israels Regierung wird das Zeitfenster zur Ausdehnung seiner Souveränität auf Teile Judäas und Samarias nicht ganz verstreichen lassen. Für den Bundestag war das am Mittwoch Anlass zu einem Beschluss, der das in Bausch und Bogen verdammte. Vorwurf: Da geschehe „völkerrechtswidrige Annexion“.

Diese Interpretation möglichen israelischen Vorgehens ist inzwischen in Deutschland und Europa zu Gemeingut geworden – was es weder wahrer noch redlicher macht. In Wirklichkeit geht es hier weder um „Annexion“ noch um „Aggression“. Wenn Israel seine Souveränität auf Teile Judäas und Samarias ausdehnt und damit dort geltendes Militärrecht durch seine Rechtsordnung ersetzt, dann fügt es eben keinen Teil eines anderen Staates seinem eigenen Territorium hinzu. Das wäre in der Tat eine Annexion, wie sie nach der UN-Charta verboten wäre.

Nur – Judäa und Samaria, die sogenannte „Westbank“, waren eben nie ein Staat. Einen Staat „Palästina“ hat es nie gegeben. Bis 1918 gehörten die Gebiete zum Osmanischen Reich, danach waren sie britisches Mandat, um schließlich zwischen 1948 und 1967 von Jordanien verwaltet zu werden. Judäa und Samaria sind bis heute schlicht umstrittene Territorien.

Die Resolution von San Remo von 1920 und das Palästina-Mandat, beides bis heute Bestandteil internationalen Rechts, sagen im Übrigen nichts darüber aus, dass es Juden verboten sei, auf dem Gebiet der heutigen „Westbank“ zu siedeln. Im Gegenteil. Dort wird die historische Verbindung des jüdischen Volkes mit dem gesamten Mandatsgebiet ausdrücklich betont.

Es gilt: Wer heute fordert, dass Juden aus der „Westbank“ verschwinden, besorgt das Geschäft der „Judenreinheit“, wie man es aus Deutschlands übelster Zeit kennt. Wie da mit zweierlei Maß gemessen wird, zeigt die Tatsache, dass heute 1,7 Millionen Araber als Staatsbürger in Kernisrael leben.

Von „Genozid“ ist ebenfalls nichts zu merken: Die arabische Bevölkerung wuchs dort von 1967 bis heute von 950 000 auf rund 4,6 Millionen Menschen. Die Araber in diesem Gebiet wären das erste Volk, das sich während eines „Genozids“ vervierfachte.

Nun kann man einwenden, dass Israel ja 1967 die umstrittenen Gebiete militärisch erobert habe und dadurch ein Rechtsbruch geschehen sei. Das verkennt den Charakter des Krieges von 1967. Israel kam damals mit knapper Not einem konzentrischen Angriff Syriens, Libanons, Jordaniens und Ägyptens zuvor. Dessen Ziel: Auslöschung des jüdischen Staats. Die Araber hatten es in ihrer Hybris nicht für möglich gehalten, geschlagen zu werden. Sie zahlten den Preis mit ihrer Niederlage – so wie Deutschland 1945.

Man kann auch einwenden, die Ausdehnung der israelischen Souveränität wäre ein realpolitischer Fehler. Sie würde einen arabischen Staat unmöglich machen. Auch hier lohnt der Verweis auf arabische Hybris: 1948 verwarfen die Araber den Teilungsplan der UN und versuchten, „die Juden ins Meer zu treiben“. Im Jahr 2000 lehnte Yassir Arafat weitgehende Zugeständnisse des israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak ab und verzichtete damit auf den eigenen Staat. 2008 erneuerte Ehud Olmert den israelischen Vorschlag – die Araber wollten erneut nicht. Es ist genau diese Ablehnung, die einen arabisch-palästinensischen Staat bis heute verhindert hat, eine Ablehnung, die aus dem fortgesetzten Wunsch entspringt, Israel gänzlich zu zerstören.

Wenn Israel hingegen nun glaubt, seine Sicherheitsinteressen im Jordangraben und die Interessen der in Judäa und Samaria lebenden Juden schützen zu müssen, sollte das mindestens rationaler Prüfung zugänglich sein.

Das gilt auch für das Dogma einer Zweistaaten-Lösung. Vielleicht wäre ja eine israelisch-arabische Konföderation eine bessere Lösung? Oder eine Konföderation der arabischen Gebiete auf der „Westbank“ mit Jordanien? Mit Sicherheit ist es an der Zeit, vom toten Pferd der „Zweistaatenlösung“ abzusteigen.

Dem verweigert sich die deutsche Politik konsequent. Es ist kurios, wie besessen sie und die Deutschen insgesamt vom Tun und Lassen des einzigen jüdischen Staates der Erde sind. Millionen Tote in Syrien? Egal! Mord an Oppositionellen und Schwulen im Iran? Völlig Wurst! Aber die Juden? Da fühlt sich der gute Deutsche immer bemüßigt, moralische Nachhilfe zu erteilen! Es wird mit zweierlei Maß gemessen, und das hat natürlich antisemitische Züge.

Die Deutschen haben aus ihrer Geschichte die fatale Lehre gezogen, die stärkste aller moralischen Mächte sein zu wollen. Die Israelis hingegen, nie wieder zur Schlachtbank getrieben zu werden. Es würde den Nachkommen der Gaskammer-Wärter, die „den Juden Auschwitz nie verzeihen werden“ (Zvi Rex), gut anstehen, einfach mal die Klappe zu halten, wenn es um die Sicherheit und Zukunft Israels geht.

