Analyse: Neun Thesen für die Corona-Zeit

Schneller, höher, weiter: Unser Leben auf der Überholspur hat am Montag, 23. März 2020, ein jähes Ende genommen. Vollbremsung wie aus dem Nichts. Das Schleudertrauma blieb nicht aus.

Bis auf Weiteres sind wir in allen Lebensbereichen auf nie dagewesene Weise eingeschränkt oder gar gänzlich zum Nichtstun verdammt. Unsere Kinder gehen kaum mehr zur Schule. Reisen rund um den Globus ist tabu, einkaufen nur mit Mundschutz erlaubt. Der Kontakt zu alten und kranken Angehörigen ist extrem erschwert oder sogar komplett unterbunden. Eltern leisten Schwerstarbeit im Homeoffice bei gleichzeitigem Spagat zwischen Kinderbeaufsichtigung und/oder Hausunterricht, neudeutsch Homeschooling. Gastronomen, Hoteliers, Schausteller, Künstler: Sie alle hoffen auf Rückkehr der Normalität und darauf, dass ihnen bis dahin nicht die Luft ausgeht.

„Starten Sie 2020 neu – es hat einen Virus“, empfiehlt ein viraler Schenkelklopfer aus dem Netz. Gäbe es einen Weg, den Reset-Knopf zu drücken – wir hätten ihn lange betätigt. Dazu wird es nicht kommen, und so bleibt die Frage, was uns das Virus lehrt und welche Erkenntnisse, vielleicht sogar ein paar positive, wir in die Nach-Corona-Zeit hinüberretten könnten.

Neun Thesen zu Covid 19:

1. Wir sind verwundbarer, als wir dachten. Wie selbstverständlich auf Wachstum und Gewinnmaximierung ausgerichtete Indus­trienationen wie Deutschland erleben, dass steile Erfolgskurven im Handumdrehen ins Minus rauschen. Gegen das, was das Virus wirtschaftlich angerichtet hat und noch anrichten wird, war die Finanzkrise vor 13 Jahren ein Kindergeburtstag.

2. Wir wissen neu zu schätzen, was uns unsere Bürgerrechte wert sind. Corona war und ist eine Art Crashtest für die Demokratie.

3. Das Virus ist ein Spaltpilz zwischen Arm und Reich. Die Lage in der Fleischindustrie führt uns vor Augen, dass mit zweifelhaften Werkverträgen ausgestattete Menschen in unserem Land nicht nur prekär leben und schlecht bezahlt arbeiten, sondern dafür auch noch mit ihrer Gesundheit bezahlen. Das muss ein Ende haben.

4. Bildungsgerechtigkeit bleibt ein hehres Ziel. Schulschließungen und der Zwang, den Unterricht auf die virtuelle Ebene zu verlagern, haben deutlich sichtbare Gräben ausgehoben: Hier die technisch mit neuester Hardware hervorragend ausgestatteten Familien, dort die Kinder aus bildungsfernen, oft sozialschwachen Familien, in denen oftmals weder Laptop noch Drucker verfügbar sind. Wie weit die Schere zwischen diesen beiden Polen auseinanderklafft, wie stark die sozial benachteiligten Kinder ins Hintertreffen geraten, wird sich frühestens im nächsten Jahr erweisen.

5. Mehr Achtung für Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen. Ob Altenpfleger oder Krankenschwester: In der Krise stieg der Stern von Berufsgruppen, die – häufig genug schlecht bezahlt – eher weniger Wertschätzung erfuhren. Unter dem Druck der Ereignisse bekamen Beschäftigte aus dem Pflegebereich zunächst einen neuen Status als „Helden des Alltags“. Am Ende drückte sich das sogar mit klingender Münze in Form von (wenn auch bescheiden anmutenden) Bonuszahlungen aus. Ziel muss sein, die Bezüge den Leistungen anzupassen – und zwar auf Dauer.

6. Wir sind schneller unterwegs, als wir uns das selbst zugetraut hätten. Die nie gekannte Situation des Lebens unter Shutdown-Bedingungen hat uns ebenso geschockt wie beflügelt: Vielfach wirkte die blanke Not, weiter agieren zu müssen, wie eine Frischzellenkur. Die Digitalisierung der Arbeitswelt erfuhr binnen kürzester Zeit einen Riesenschub. In der schönen neuen Welt aus Videokonferenzen und Homeoffice wurde aus der Not heraus ad hoc – und erfolgreich – erprobt, was manchem zuvor undenkbar schien. Vieles davon wird bleiben.

7. Die Digitalisierung hängt Menschen ab. Schon jetzt gibt es Bürger, die den neuen Techniken komplett entsagen. Weil sie den Anschluss verpasst oder ihn gar nicht erst gesucht haben. Als Paradebeispiel für Ausgrenzung darf die im Prinzip begrüßenswerte Corona-Warnapp gelten, die nur auf vergleichsweise neuen Smartphones überhaupt zum Einsatz kommen kann. Schon das iPhone 6 – obwohl erst sechs Jahre alt – lässt die Installation überhaupt nicht mehr zu. Unschön, wenn ausgerechnet beim Gesundheitsschutz Menschen an den Rand gedrängt werden, die vielleicht keine Techis sind, aber eben auch keine Technikverweigerer.

8. Wir brauchen Empathie für am heftigsten betroffene Verlierer. Künstler, Reiseveranstalter, Schausteller, das Gastgewerbe, die Ladenbesitzer. Sie alle haben extremer als andere gelitten unter dem Auftreten der Pandemie. Corona hat sie um ihr Einkommen gebracht und wird ihre Existenz vernichten, wenn dieser Zustand noch lange anhält. Sie verdienen unser aller Unterstützung und tätige Mithilfe durch starke Nutzungsfrequenz, sobald sie ihre Waren und Dienstleistungen wieder erbringen dürfen.

9. Wir haben neu gelernt, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren. Die Familie steht im Mittelpunkt – wir sind uns nah. Die Corona-Krise hat diese scheinbare Selbstverständlichkeit urplötzlich in Frage gestellt. Der Vater, die Mutter im Pflegeheim? Für viele erwachsene Kinder und Kindeskinder war es über Wochen und Monate untersagt und damit unmöglich, nahe Verwandte zu besuchen. Dieser Verlust von Nähe hat letztlich zu einer neuen, tiefer empfundenen Verbundenheit geführt, die über das Ende der Corona-Krise hinaus tragen wird. Hoffentlich.