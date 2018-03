Wenn am Sonntagabend in Italien die Parlamentswahlen vorbei sind, könnte das nächste große Land der Europäischen Union – wie Spanien und Deutschland – in eine lange Regierungskrise oder nach dem Vorbild von Großbritannien gar der EU weiter abhandenkommen.

Die Italiener wählen beide Kammern ihres Parlaments. In Umfragen liegt das Mitte-Rechts-Bündnis von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi und verbündeten rechten Parteien vorne. Allerdings kommt es demnach auf keine regierungsfähige Mehrheit. Stärkste Einzelkraft ist die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung. Matteo Renzis Sozialdemokraten (PD), die mit Paolo Gentiloni den Regierungschef stellen, müssen sich auf eine Schlappe gefasst machen.

Wegen des neuen italienischen Wahlrechts – eine Mischung von Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht mit nur einer Stimme – müssen Parteien oder Allianzen auf etwa 42 Prozent kommen, um regieren zu können. Da das laut Umfragen derzeit niemand schafft, wird mit einer schwierigen Regierungsbildung gerechnet – an deren Ende gar Neuwahlen stehen könnten.

Für viele Italiener ist es eine regelrechte Qual der Wahl. 39 Parteien und Wahlbündnisse treten dieses Mal an, und die Erfahrung zeigt, dass man sich bei vielen Politikern, die am Ende ins Parlament gewählt werden, was ihre Versprechen angeht, alles andere als sicher sein kann. Der Wahlkampf war aufgeheizt, rechtsradikale und rassistische Töne bestimmen das Niveau der Diskussion. Es wurden Wahlgeschenke und Steuersenkungen versprochen – und dennoch sinkende Staatsschulden. Mamma mia.

Politisch stabile Verhältnisse sehen anders aus. Und dann ist überhaupt nicht absehbar, welcher der Kandidaten am Ende eine Regierung anführen könnte: Silvio Berlusconi zum Beispiel hat zwar landauf landab Plakate kleben lassen, auf denen „Berlusconi Presidente“, also Ministerpräsident steht. Aber weil er als Steuerhinterzieher verurteilt ist, darf er bis Ende 2019 kein politisches Amt bekleiden. Das hält den 81-Jährigen nicht davon ab, munter am eigenen Mythos zu stricken. Die Wahrheit gerät da zur Nebensache. Aber: Wenn er nach all den Jahren, nach all den Skandalen noch da ist – was sagt das über das System in Italien?

Und die Sozialdemokraten? Matteo Renzi erlebte einen kometenhaften Aufstieg und tiefen Fall. Wie Martin Schulz. Der Italiener versucht jetzt, wieder aufzustehen – und könnte dabei endgültig stürzen. Das angesehene Magazin „L’Espresso“ bezeichnete Renzi als „Meistgehassten“ in Italien. Matteo Renzi hatte im Dezember 2016 ein Verfassungsreferendum verloren und trat als Ministerpräsident zurück. Paolo Gentiloni, sein unauffälliger, aber effektiver Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten, genießt nicht nur in den höheren Etagen der EU, sondern auch bei der italienischen Bevölkerung Anerkennung. Aber Renzi möchte das Amt wieder übernehmen. Und die Italiener mögen ihren unaufgeregten Ministerpräsidenten Gentiloni, den sie liebevoll „die Zeitlupe“ nennen, weil der Mann so gar nicht südländisch-temperamentvoll auftritt.

Die Probleme des italienischen Patienten sind bekannt: eine horrende Staatsverschuldung, wenig Kostendisziplin, das Reformwerk ist auf halber Strecke steckengeblieben und das Wachstum nur schwach. Das Land braucht dringend wirtschaftliche Reformen. Aber wer packt die an? Die Italiener sind angesichts ihrer ewigen Regierungskrise müde geworden. Doch ihre Politiker gönnen ihnen keine Pause.