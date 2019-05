Die Ergebnisse dieser Wahl verführen dazu, sich auf Deutschland zu konzentrieren und das europäische Gesamtbild auszublenden. Solch eine Nabelschau wäre ein Fehler, denn Deutschland begibt sich zumindest in einer Hinsicht einmal mehr auf einen Sonderweg, der aber durch den Blick aus dem Fenster sichtbar wird. Der Triumph der Grünen ist so überwältigend, wie er einzig in Europa dasteht. Das hat vor allem mentale Ursachen. Der Deutsche ist schon immer ein politischer Angstbeißer gewesen. In seiner Wirkung wird dieses politische Erdbeben das Land jedoch letztlich isolieren, vor allem im Verhältnis zu Mittel-, Südost- und Osteuropa.

Zum Zweiten haben sich die Gewichte im Europäischen Parlament nach vielen Jahren massiv verschoben. Die einstmals großen Blöcke Sozialdemokratie und (christliche) Volksparteien haben ihre Machtbasis verloren. Was es nicht gab, war ein Durchmarsch der sich selbst „patriotisch“ nennenden Parteien, der sogenannten „Rechtspopulisten“. Allerdings hat sich ihr Einfluss zweifellos erhöht.

Europaweit haben also die Europäische Volkspartei und die Sozialdemokraten jeweils rund fünf Prozentpunkte verloren und damit die gemeinsame Mehrheit. Das ist spektakulär, denn es wird eben nicht nur die Frage betreffen, wer denn nun Kommissionspräsident wird. In Zukunft wird das Verhandeln von Kompromissen sehr viel schwieriger werden. Es bedeutet aber auch, dass der lockere Block aus Rechtsparteien, Nationalisten und Konservativen sich wohl nur schwer isolieren lässt, auch wenn der allseits befürchtete „Rechtsruck“ ausgeblieben ist. Andererseits stellt sich aber auch die Frage, ob es dieser heterogene Block überhaupt schafft, gemeinsam zu handeln.

Und doch – der Blick auf Details im rechten Lager offenbart Erstaunliches, das letztlich auf eine Verfestigung des Einflusses derartiger Parteien im nationalen Rahmen schließen lässt. In Österreich ist das sehr deutlich. Das Dritte Lager war dort schon immer fester Bestandteil der politischen Landschaft, und so kann man nun in der Realität beobachten, was in unserer Zeitung bereits vorausgesagt wurde: Die Ibiza-Affäre hat sich außerordentlich moderat ausgewirkt: Die FPÖ, deren ehemaliger Vorsitzender in einer Videofalle weitreichende Korruptionsphantasien entwickelt hatte, verliert gerade einmal 2,5 Prozentpunkte. Die im Vergleich zur CDU strikt konservative ÖVP gewinnt massiv hinzu. Die österreichischen Sozialdemokraten aber sind nicht einmal in der Lage, in Ibiza-Zeiten eine Wahl zu gewinnen. Sie verlieren sogar an Zustimmung.

Ganz anders in Dänemark: Dort endet der Höhenflug der rechten Dänischen Volkspartei – sie bricht massiv ein. Doch einmal übers Meer geschaut, sieht es schon wieder ganz anders aus: In Schweden gewinnen die rechtsnationalen Schwedendemokraten hinzu und festigen ihre Position im Parteiengeflecht. In Frankreich schlägt Marine Le Pens Rassemblement National die Partei des Präsidenten und wird stärkste Kraft. Ein Blick über den Kanal: In Großbritannien liegt Nigel Farages Brexit-Partei auf Platz eins. In Slowenien, im Süden des Kontinents, gewinnt die am äußersten konservativen Rand angesiedelte SDS die Wahl.

Nun darf nicht vergessen werden, dass dieses Europäische Parlament nicht das zentrale und bestimmende Machtzentrum der EU ist. Das sind immer noch die Einzelstaaten, und in einigen regieren „patriotische“ oder rechte Parteien. Diese regierenden Rechten wurden bei dieser Wahl weder abgestraft noch erhielten sie einen Dämpfer. In Italien siegte die Lega triumphal mit über 30 Prozent. Die Partei des Innenministers Matteo Salvini legte im Vergleich zu 2014 über 20 Prozentpunkte zu. In Ungarn siegte Viktor Orbans Fidesz mit absoluter Mehrheit. Auch diese Regierungspartei verbesserte ihr Ergebnis noch. In Polen gewann die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) mit deutlichem Abstand. In Tschechien holte die populistische Regierungspartei Ano des Ministerpräsidenten Andrej Babis den Wahlsieg. Das sind Verhältnisse, die politisch wirksam sind, egal, wie sich die Mehrheitsverhältnisse in Brüssel und Straßburg darstellen.

Auf der anderen Seite mag da noch so sehr über den grünen Durchmarsch in Deutschland gejubelt werden. In einer europäischen Perspektive relativiert er sich. Da liegen die Grünen nämlich unter zehn Prozent und der Zuwachs von knapp 2,5 Prozentpunkten ist vor allem das Verdienst der deutschen Grünen, die unglaubliche 20,5 Prozent holten und ihr Ergebnis verdoppelten. Die Grünen insgesamt werden daher, wenn sich die Fraktionen in Brüssel sortiert haben, im Europäischen Parlament zu den eher kleineren Blöcken gehören.

Ein Blick auf die nationale Verwurzelung der Grünen in einzelnen Ländern relativiert das deutsche Ergebnis zudem. Zwar erreichte die Partei in Frankreich rund 13 Prozent, sie verlor aber ausgerechnet in Österreich und Schweden, beides Länder, in denen eigentlich Voraussetzungen gegeben waren, bessere Ergebnisse zu erreichen. Schweden macht eben als Herkunftsland der „Fridays for Future“-Bewegung Furore. In Österreich profitierten die Grünen nicht vom FPÖ-Skandal. Politisch irrelevant sind die Grünen zudem in Ländern wie Polen, Italien, Spanien, Kroatien, Ungarn, Slowenien, Tschechien oder Portugal.

Deutschland ist also wieder einmal auf einem Sonderweg. Das deutsche Wahlverhalten könnte mit einem tief verwurzelten Hang zur Romantik erklärbar sein: Der Deutsche will immer das absolut Richtige. Wobei die Betonung auf „absolut“ liegt. Er will das absolut Moralische – oder was er im Moment dafür hält – und die Erfahrung zeigt, dass es ihm nicht genügt, dies nur für sich zu entscheiden. Im Kontext Europas dürfte sich daher das Unverständnis manches Nachbarn verstärken – und auch die ohnehin schon vorhandene Abwehrhaltung gegen neue deutsche Zumutungen, die sich angesichts der Ergebnisse der Wahl als Konsequenzen für die politischen Kurse der Parteien möglicherweise ergeben. Das lässt Konflikte erwarten.

Bei all dem bleibt eine Unsicherheit, die alle Rechnungen wieder umstoßen kann: Trübt sich nämlich die wirtschaftliche Konjunktur ein, werden die materiellen Bedürfnisse des täglichen Lebens und der Zukunft wieder eine dominierende Rolle spielen – in Deutschland wie in ganz Europa.

Schon Brecht wusste: Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral.