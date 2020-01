Überfüllte Notfallambulanzen in Krankenhäusern, überlastete Ärzte und wegen stundenlanger Wartezeiten genervte Patienten: Jährlich suchen mehr als zehn Millionen Bundesbürger die Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser auf – beim Bereitschaftsdienst der Kassenärzte werden jährlich nur acht Millionen versorgt.

Fehlsteuerung

Die Patienten stimmen mit den Füßen ab. Sie gehen in die Notaufnahmen der Krankenhäuser, weil sie sich sicherer fühlen – und vielleicht auch, weil sie lange Wartezeiten vermeiden wollen. Eine dramatische Fehlsteuerung, wie viele Gesundheitspolitiker und Ärztevertreter kritisieren.

Ein Drittel der Patienten komme mit Bagatellerkrankungen; sie könnten genauso gut vom Hausarzt oder vom ärztlichen Notdienst der niedergelassenen Ärzte behandelt werden, heißt es. Die Kliniken beklagen daher eine enorme Arbeitsverdichtung, die zu Lasten der tatsächlichen Notfallpatienten gehe.

Es geht auch um viel Geld: Die Kliniken beklagen, sie würden für die Notfallbehandlung nicht ausreichend honoriert. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht von einem Defizit von einer Milliarde Euro. Die Kassenärzte wiederum werfen den Kliniken vor, über die Ambulanzen ihre Betten zu füllen. Fünf Milliarden Euro im Jahr verdienten sie mittlerweile mit Leistungen, die eigentlich von niedergelassenen Ärzten erledigt werden sollten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant deshalb eine Reform der ambulanten Notfallversorgung und will dazu noch im Januar einen Gesetzentwurf vorlegen. Eine Mammutaufgabe, bei der der Minister zwischen vielen unterschiedlichen Interessen balancieren muss.

Das Ziel: Ambulante, stationäre und rettungsdienstliche Notfallversorgung, die zurzeit noch weitgehend abgeschottet voneinander arbeiten, sollen zu einem System der integrierten Notfallversorgung ausgebaut werden. Spahns für Gesundheitsversorgung zuständiger Abteilungsleiter Joachim Becker kündigte jüngst beim Katholischen Krankenhausverband einen Entwurf an, der „den einen oder anderen nicht zu Begeisterungsstürmen hinreißen“ werde.

Reformmodelle

Ziel aller Reformmodelle ist eine bessere Steuerung der Patienten, damit nur noch die „echten“ Notfälle in den Notaufnahmen der Krankenhäuser landen. Ein Teil der Reform zielt auf den Rettungsdienst: Nach einem im vergangenen Juli vorgelegten Diskussionspapier des Ministers sollen die Nummer 112 für den Rettungsdienst und die Nummer 116 117 für die Terminservicestellen der niedergelassenen Ärzte faktisch zusammengeschaltet, aber erhalten werden.

In einem „Ersteinschätzungsverfahren“ soll medizinisch qualifiziertes Personal der Notfallleitstellen ermitteln, ob Anrufern eine Arztpraxis zu den regulären Öffnungszeiten, eine Bereitschaftsdienstpraxis oder die Notaufnahme eines Krankenhauses am besten helfen kann – oder ob ein Rettungswagen alarmiert wird. Ministerium und Kassen wollen dabei das Rettungswesen stärker in das Gesundheitssystem integrieren. Noch sind dafür die Länder zuständig. Eine Grundgesetzänderung wäre nötig.

Angelpunkt

Dreh- und Angelpunkt der Reform aber sind die „Integrierten Notfallzentren“ (INZ), die an bestimmten Krankenhäusern als zentrale Anlaufstellen errichtet und rund um die Uhr zugänglich sein sollen. Patienten sollen dort entweder sofort in die Notaufnahme geschickt oder von Bereitschaftsärzten weiterbehandelt werden.

Ein Modell, das nicht neu ist: Schon heute gibt es an 700 Krankenhausstandorten Kooperationen zwischen niedergelassenen Ärzten und Kliniken, die oft als Portalpraxen bezeichnet werden. Das Ministerium allerdings will die Strukturen vereinheitlichen.

Umstritten ist, wer die Anlaufstellen betreibt und finanziert. Das Ministerium will, dass Krankenhäuser und Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) diese Anlaufstellen als gemeinsame Unternehmen führen. Die Kassen sind gegen einen solchen dritten Sektor mit eigenen Strukturen und Abrechnungsregeln.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sieht die Verantwortung für die Notfallversorgung bei den Krankenhäusern. Sie stünden bereit, um „gemeinsam mit den Ländern die Notfallversorgung zu organisieren“, erklärte Hauptgeschäftsführer Georg Baum. Die KVen brauche man dafür nicht.