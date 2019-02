Donald Trump hat ein Herz für diejenigen in Europa, die Bestehendes aufbrechen – oder auch zerbrechen wollen. Über die von Brüssel wegen demokratischer Defizite angeprangerte polnische Regierung ist er voll des Lobes – wie auch über die EU-kritische Politik Viktor Orbans in Budapest. In Großbritannien sympathisiert Trump mehr oder weniger offen mit denen, die einen unkoordinierten Brexit befürworten, denn der ausgehandelte Deal sei „großartig für die EU“. Jene EU, die er gern mit China vergleicht. Nigel Farage, einer der geistigen Väter des Brexits, war einst der erste ausländische Politiker, mit dem Trump sprach, nachdem er gewählt war.

Nun kommt Sebastian Kurz nach Washington. Der österreichische Kanzler passt mit seiner Anti-Migrationsrhetorik in die Reihe der Europäer, die dem Mauerbauer Trump gefallen. Wenngleich Kurz zu den gemäßigten unter den Aufrührern in der EU gehört und sein Land bei wesentlichen Fragen ein verlässlicher Partner in der EU ist.

Wie Polen und Ungarn ist auch das Binnenland Österreich Mitglied der Drei-Meeres-Initiative – ein Zusammenschluss meist neuer EU-Länder um Ostsee, Nordsee und Adria. Ein Teil der Mitglieder kann der Verknüpfung von Energiepolitik und Sicherheitspolitik der Marke Trump ziemlich viel abgewinnen – und steht so in Konkurrenz zu den großen EU-Ländern. Einige in Europa sehen den von Trump unterstützen Pakt bereits als Gegenentwurf zum „alten“ Europa. Das ist ein Begriff, der einst von US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld für die einem Irak-Feldzug kritisch gegenüberstehenden Länder Deutschland und Frankreich geprägt wurde.

Die Einladung des US-Präsidenten an den jungen Kanzler aus Wien unterstreicht, dass Österreich unter Kurz an internationaler Präsenz gewonnen hat. Sie signalisiert auch: Trump wertet Staaten auf, die aus seiner Sicht in der EU ein „gewisses Gegenmodell zur bisher beherrschenden deutsch-französischen Achse“ verkörpern, sagt der Wiener Politberater Thomas Hofer. Kurz sei ein Vertreter Europas, der die Herausforderungen des Kontinents im Sinne Trumps erkannt habe, vor allem mit Blick auf die Migrationsfrage. Nähe zu Populisten – in Österreich ist die rechte FPÖ Regierungspartner – schadet in der politischen Welt von Trump nicht. „Ich denke, Sebastian Kurz ist ein Rockstar“, meinte im Sommer 2018 der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, über den 32-Jährigen.

Vor seinem Besuch im Weißen Haus bescheinigte Kurz dem US-Präsidenten eine teils „sehr aktive und auch sehr erfolgreiche Außenpolitik“. Trumps Engagement für eine friedliche Lösung auf der koreanischen Halbinsel sehe er sehr positiv, sagte der 32-Jährige der österreichischen Zeitung „Die Presse“.

Kurz trifft auf einen Staatschef, mit dem er zwar manche politische Überzeugung teilt, von dem ihm aber der Stil deutlich unterscheidet. „Wo Trump aggressiv, boshaft und beleidigend ist, ist Kurz nüchtern und sachlich“, meint Hofer. Trump und Kurz lehnen illegale Migration vehement ab. Österreichs Kanzler hat sich bei der Schließung der Balkan-Route profiliert und tritt für ein restriktives Vorgehen gegenüber Flüchtlingen im Mittelmeer ein. Trump macht polternd Stimmung gegen die Einwanderung aus Lateinamerika .

Eine weitere Gemeinsamkeit mit Trump ist die Nähe zu Israel. „Man hat den Kanzler als neues Gesicht gesehen und als unbedingten Freund Israels“, heißt es in österreichischen Regierungskreisen. Trump hat mit der einseitigen Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels und der Verlegung der US-Botschaft dorthin eine genauso klare Position bezogen.

Der Schwerpunkt des auf rund 20 Minuten angesetzten Vier-Augen-Gesprächs und der anschließend größeren Runde mit weiteren Regierungsvertretern beider Seiten solle auf Handelsthemen liegen, hieß es in Wien. Dort liegt in der Tat Sprengstoff. Über den Energiekonzern OMV hat auch Österreich wirtschaftliche Interessen an der Entwicklung der umstrittenen deutsch-russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Trump will diese unbedingt verhindern und damit Russland ökonomisch schwächen.

Was den Handel zwischen der EU und den USA angeht, so will ausgerechnet der in Europa oft als Rebell betrachtete Kurz den Streit abmildern. Dazu beizutragen, dass der Handelskrieg zwischen beiden Seiten nicht noch an Dynamik gewinne, sei eines der Hauptanliegen seiner Reise, betonte er.