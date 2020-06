Analyse: Polizisten auf den Müll?

Die linke Tageszeitung Taz widmet sich dieser Tage den ganz großen Fragen der Politik. Dabei produziert sie – nicht zum ersten Mal – einen veritablen Medienskandal. Aus dem ergeben sich wiederum jede Menge Fragen, die weit über das linke Taz-Biotop hinaus wichtig sind.

Im Zuge der über den Atlantik schwappenden Diskussion um angeblichen strukturellen Rassismus auch in der deutschen Polizei fragt da also die Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah in der Taz: „Wenn die Polizei abgeschafft wird, der Kapitalismus jedoch nicht, in welche Branchen kann man Ex-Cops dann überhaupt noch reinlassen?“

Um es kurz zu machen: Die Autorin befindet, dass Polizisten wegen des überaus hohen „Anteils an autoritären Persönlichkeiten und solchen mit Fascho-Mindset“ im Grunde nirgendwo einsetzbar wären und daher nur auf einer Müllhalde zu entsorgen wären. „Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten“, raunzt die Frau am Schluss des Textes.

Yaghoobifarah treibt nicht zum ersten Mal den Puls der Öffentlichkeit nach oben. Die Taz führt sie im Netz als „Autor_in, Redakteur_in und Referent_in zu Queerness, Feminismus, Antirassismus, Popkultur und Medienästhetik“.

Ihr eigentliches Herzensanliegen ist es jedoch, Deutschland so richtig scheiße zu finden. 2017 meinte sie, die Kultur der „Kartoffeln“ – also der Deutschen sei eine „Dreckskultur“. Sie bezeichnet „Almans“ auch gern einmal als „Hunde“. Als Mitherausgeberin des Buches „Eure Heimat ist unser Albtraum“ verantwortet sie eine oft wüste und häufig weinerliche Attacke auf die Eingeborenen dieses Landes. Yaghoobifarah kennt man also als Hassspritze, doch diesmal könnte sie den Bogen überspannt haben.

Und weiter: Menschen auf die Müllhalde? Wie kann das ausgerechnet in einem Medium wie der Taz ventiliert werden, das sich als Vorreiter der politischen Korrektheit geriert und sich in vorderster Front gegen „Hass und Hetze“ wähnt. Diese Frage bekommen die Berliner jetzt kräftig um die Ohren gehauen.

„Welt-Chefredakteur“ Ulf Poschardt kam auf Twitter mit dem vergifteten Lob um die Ecke, die Taz habe „der Ökonomie der Aufmerksamkeit folgend“ alles richtig gemacht. Und stellt die Frage: „Soll man dazu gratulieren?“

Marc Felix Serrao, der Mann der „Neuen Zürcher Zeitung“ in Berlin, meint, der Sound erinnere an Neonazi-Portale und schlussfolgert: „Bis auf Weiteres ist die Taz ein Blatt, das menschenfeindlichen Clickbait-Müll publiziert.“ In den Online-Foren der Taz selbst und den sozialen Medien rollt eine Woge der Kritik – Kritik an der Autorin, und auch Kritik an der Redaktion insgesamt. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) und die Gewerkschaft der Polizei stellten Anzeige. DPolG-Chef Rainer Wendt: „Wie hasserfüllt, degeneriert und voller Gewaltbereitschaft muss man eigentlich sein, um solche widerlichen Gedanken aufzuschreiben?“

In der Taz-Redaktion selbst soll ebenfalls eine erbitterte Diskussion über den Text toben. Zunächst hat man aber erst einmal den Kommentarbereich im Netz geschlossen. Offiziell erklärte die Chefredaktion den Text zu Satire, die ja angeblich „alles“ dürfe. Das ist die Universalausrede in solchen Fällen, und es mag darauf hingewiesen sein, dass diese Kolumne nicht die Spur von Ironie oder Satire enthält. Es handelt sich schlicht um ein grundübles Machwerk.

Doch soll hier der Staat strafend eingreifen, wie die Gewerkschaft das gern hätte?

An dieser Stelle drängt es sich auf, in die „Ich“-Form zu wechseln. Nein – ich hätte diesen Text ganz sicher nicht veröffentlicht. Aber mein Verständnis von Meinungsfreiheit sieht eben auch nicht vor, das Autoren, die Dummes, Hässliches oder Bösartiges schreiben, staatliche Sanktionen zu fürchten haben. Das gilt auch für Yaghoobifarah. Es ist Sache der Öffentlichkeit, Menschen-auf-den-Müll-Kolumnen einzuordnen, zu bewerten, zu diskutieren, zu kritisieren und zurückzuweisen. Im konkreten Fall auch, Solidarität mit Polizisten und der Polizei zu artikulieren. Für fatal halte ich dagegen einen Zensur-Wettbewerb und den Ruf nach der Ausdehnung der Strafbarkeit von Meinungsdelikten. Das führt direkt in eine Mucker-Gesellschaft.

Den Taz-Artikel finden Sie unter https://bit.ly/polizistentext