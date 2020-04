Analyse: Präsident Pinocchio meidet Rampenlicht

Donald Trump lügt mit einer Leichtigkeit, mit der sonst nur die besten Primaballerinen über das Ballet-Parkett schweben. Die vorerst letzte Unwahrheit von Präsident Pinocchio: Er habe doch nur sarkastisch eine Frage an die Medien gerichtet, als er vorschlug, die Injektion von Desinfektions-Chemikalien von Experten als Mittel gegen das Coronavirus prüfen zu lassen. Das war ein Vorstoß des Amateurmediziners Trump, der ernsthafte Folgen hatte. Führende Produzenten von Reinigungsmitteln mussten offizielle Warnungen an alle Kunden richten, bloß nicht einen Schluck aus der Plastikflasche zu nehmen. Dass der Präsident deshalb versuchte, seine im Live-TV übertragene Frage zu relativieren, ist nur gut verständlich. Doch die Bilder aus dem Weißen Haus lassen sich nicht mit Worten zurechtbiegen. Trump richtete die Frage an einen Berater, und es lag keine Spur von Sarkasmus in seiner ernst gemeinten Aussage. Wie sehr die Pandemie dem Präsidenten geschadet hat, wird man spätestens im November am Wahlabend wissen.

Doch eines dürfte schon jetzt feststehen. Die Kampagnen-Spots der Demokraten werden auf die Wunderheiler-Idee Trumps sicher nicht verzichten. Und auch deshalb scheint der Präsident jetzt das Rampenlicht zu meiden.