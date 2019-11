Zwei Grundsätzen hat sich die deutsche Außenpolitik seit 1949 verpflichtet: Sie wollte sowohl werte- als auch interessengeleitet agieren. Im Großen und Ganzen hat es Deutschland auch bis heute so gehalten. Die Balance zwischen den demokratischen, der Freiheit verpflichteten Werten und den Interessen der Bundesrepublik im Ausland blieb weitgehend gewahrt. Weder wurde die Bonner und frühe Berliner Republik zu einem außenpolitischen Moralapostel, noch warfen sich ihre verantwortlichen Politiker Despoten und Unrechtsregimen um ökonomischer oder strategischer Vorteile willen kritiklos an die Brust. Dass es bei solchen Balanceakten immer Kritiker gab, die den einen oder anderen Aspekt für zu stark betont hielten, versteht sich.

Doch im Jahre 2019, unter dem SPD-Außenminister Heiko Maas, gibt es keine Balance mehr. Die deutsche Außenpolitik ist nicht werteorientiert, und sie schadet gleichzeitig den Interessen des Landes. An drei Brennpunkten des Weltgeschehens lässt sich das illustrieren.

Die Regierung in Peking erfüllt die Hoffnung nicht, die Mitte der Neunzigerjahre in Deutschland aufkam: Auf die wirtschaftliche Liberalisierung, so die Theorie, würde irgendwann schon die politische folgen. Fehlanzeige. Stattdessen agiert China nach innen wie nach außen aggressiv. Wirtschaftlicher Erfolg hat den Mut zu außenpolitischen Abenteuern befördert. Das zeigt sich unter anderem in der chinesischen Kanonenbootpolitik im südchinesischen Meer und aggressiven Tönen gegen das demokratische Taiwan. Im Inneren knüppelt die Polizei in Hongkong im rotchinesischen Auftrag die Demokratiebewegung nieder, und die vergangene Woche geleakten „China Cables“ enthüllen die Existenz eines brutalen Lagersystems in der Region Xinjiang.

Aus Deutschland, aus dem Auswärtigen Amt, dazu kein Wort. Manche Medien sprechen in Sachen Hongkong euphemistisch von „Zurückhaltung“. Doch die Reaktionen der Bundesregierung sind in Wirklichkeit äußerst fragwürdiger Natur: „Mit zunehmend großer Sorge“ verfolge man das Geschehen, heißt es. Berlin mahnte tatsächlich „alle Seiten“, also Demonstranten wie Polizei, zu „Zurückhaltung und zur Dialogbereitschaft“. So werden Demokraten und totalitäre Prügelgarden in einen Topf geworfen. In Sachen Xinjiang-Gulags blieb es in dieser Woche bei einem „Ausdruck der Sorge“ ohne materielle Konsequenzen. Fragt man nach dem Grund, tauchen unweigerlich wirtschaftliche Gründe auf.

Doch Appeasement wird deutsche Wirtschaftsinteressen nicht retten. Der Bundesverband der Deutschen Industrie betrachtet China inzwischen als „systemischen Wettbewerber“. Pekings Wirtschaftsspionage ist allgegenwärtig, ebenso wie die systematische Benachteiligung ausländischer Firmen. Chinesische Unternehmen sind eben politische Werkzeuge. Aus diesem Grund wäre es auch fahrlässig – wie von der Bundesregierung geplant – den chinesischen Elektronikriesen Huawei Einblick und Einfluss auf so sensible Infrastruktur wie das G5-Netz zu erlauben.

Vor diesem Hintergrund sind Empfehlungen an Deutschland und Europa, wie sie jüngst Xuewu Gu, Bonner Professor für Internationale Beziehungen, im Handelsblatt aussprach, doch Äquidistanz gegenüber China und den USA zu halten, vergiftete Ratschläge. Sie dienen letztlich chinesischen Interessen. Für Peking gibt es nichts Bequemeres als einen gespaltenen Westen, der so zum einen unfähig wäre, ökonomisch und militärisch dem chinesischen Expansionismus Paroli zu bieten und zum anderen in der Frage der Menschenrechte noch weniger Einfluss auszuüben in der Lage wäre.

Bei allen Differenzen sind Europa und Amerika sich in den grundlegenden Werten – freier Markt, demokratisches politisches System – (noch) näher als China. Eine deutsche Außenpolitik, die das, wie es in letzter Zeit zu beobachten ist, ignoriert, handelt zum Schaden des Landes.

Das gilt auch für die Iran-Politik. Mehr als 100 Menschen hat das Regime während der Proteste in den vergangenen Tagen töten lassen. Das Land ist in Aufruhr. Die Proteste richten sich längst nicht mehr gegen hohe Benzinpreise und Rationierung, sondern gegen das islamische Regime selbst. Die Bundesregierung hält dem unverbrüchlich die Treue. Mehr als einen schalen Aufruf zum „Dialog“ rang sie sich nicht ab. Wer soll da aber mit wem einen Dialog führen? Die Opfer mit ihren Mördern? Unverdrossen versucht Deutschland auch, den von Anfang an defekten Atomdeal mit den Mullahs zu retten und dem Regime bei der Umgehung der US-Sanktionen zu helfen.

Wieder schadet die Bundesregierung damit Deutschland. Nach dem – irgendwann mit Sicherheit kommenden – Sturz der Mullahs, wird man sich im Iran gewiss an die Freunde des Ex-Regimes erinnern. Jede Stärkung der Teheraner Theokratie schadet zudem schon heute deutschen Interessen. Iran ist vom Jemen bis in den Libanon die Quelle der Destabilisierung des Vorderen Orients. Deutschland hat aber ein Interesse daran, diese Region befriedet zu sehen – ökonomisch und mit Blick auf die Masseneinwanderung. Wer Teheran zu finanziellen Mitteln verhilft, um seine imperialen Ambitionen weiter zu verfolgen, torpediert diese Befriedung, indem er den Aggressor stärkt.

Kräfte, die deutschen Interessen schaden, stützt die deutsche Außenpolitik auch im Libanon. Dort protestieren seit Wochen Zehntausende gegen eine korrupte Regierung und eine schwer bewaffnete, vom Iran finanzierte Terror-Gruppe, die Hisb Allah. Letztere destabilisiert im iranischen Interesse nicht nur den Libanon, sondern ist maßgeblich daran beteiligt, Teherans Einfluss in Syrien zu zementieren. Zudem bereitet die Hisb Allah unverhohlen einen Krieg gegen Israel vor. Dieser Gruppe dient nun seit Jahr und Tag Deutschland als Rückzugs-, Geldwäsche-, und Rekrutierungsraum – und trotzdem weigert sich die deutsche Regierung, auch den politischen Arm der Organisation zu verbieten, wie das in den Niederlanden und Großbritannien geschehen ist und es US-Botschafter Richard Grenell es erst jüngst forderte.

Die „Partei Gottes“ wird also im Grunde dabei unterstützt, gegen die Interessen Deutschlands in unserer Nachbarregion zu agieren, diese zu destabilisieren und den Libanon gegen den Willen starker pro-westlicher Kräfte in einen schiitischen Terrorstaat im Fahrwasser des Iran zu verwandeln.

In allen Fällen führt Appeasement totalitärer Mächte also zur Verletzung beider Grundsätze deutscher Außenpolitik. Die Regierung beschädigt deutsche Interessen, und sie verletzt Werte, denen sie sich mutmaßlich verpflichtet fühlt. Es ist Zeit für eine 180-Grad-Wende, um den Schaden schnell zu begrenzen.

Den ungekürzten Text lesen Sie unter bit.ly/nwzaussenpolitik