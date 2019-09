Julia Klöckner redet Klartext. Ein Krisengipfel sei dieses Treffen und die Lage des deutschen Waldes dramatisch, die Schäden gewaltig. „Wir müssen handeln!“, fordert die CDU-Politikerin beim „Nationalen Waldgipfel“ in Berlin. Mehr als 180 000 Hektar müssten wieder aufgeforstet werden. „Das entspricht über 250 000 Fußballfeldern!“, macht die Bundeslandwirtschaftsministerin am Mittwochnachmittag das Ausmaß und die Dramatik deutlich.

Im April waren ihre Experten noch von 110 000 Hektar ausgegangen. Doch der heiße Sommer hat den Wäldern noch stärker zugesetzt. Es sind deutlich sichtbare Spuren des Klimawandels. Bund und Länder wollen jetzt handeln. Klöckner schlägt Alarm und kündigt beim „Nationalen Waldgipfel“ mit Politik, Forstwirtschaft und Verbänden Hilfe an.

Bis zu 800 Millionen Euro sollen in den kommenden vier Jahren an Nothilfen fließen. 547 Millionen davon übernimmt der Bund, den Rest zahlen die Länder. Es gehe nicht darum, die wirtschaftlichen Schäden der Forstbesitzer auszugleichen, sondern bei der Wiederaufforstung zu helfen und den Wald resistenter gegen den Klimawandel zu machen. Jeder Baum sei „ein Mitkämpfer gegen den Klimawandel“, erklärte Landwirtschaftsministerin Klöckner. „Was wir heute nicht aufforsten, das fehlt natürlich unseren Enkeln.“

Dürre, Waldbrände, schwere Stürme und Extremwetter und nicht zuletzt der extreme Borkenkäferbefall – das Ausmaß der Schäden ist immens. Man rechne inzwischen mit rund 105 Millionen Festmeter Schadholz in den vergangenen beiden Jahren. Ideale Brutstätten für Schädlinge wie den Borkenkäfer, die durch die heißen Sommer besonders gute Brutbedingungen finden und sich an Fichten und Tannen zu schaffen machen. Kiefern sind von einem Pilz befallen. Trockenheit und sinkender Wasserstand setzt den Bäumen zusätzlich zu.

Die Bundeswehr soll jetzt dabei helfen, das schadhafte Holz zu räumen. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat den Ländern bereits Amtshilfe der Truppe angeboten. Im Harz etwa sind Soldaten bereits im Einsatz gegen Borkenkäfer.

Für die Wiederaufforstung und die ökologische Wende im Wald brauche es mehr Personal, sind sich Experten einig. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt fordert deutlich mehr Fachkräfte und sieht einen Mehrbedarf von rund 11 000 Forst-Beschäftigten. „Der klimagerechte Umbau des Forstes ist eine Mammutaufgabe, die sich nur mit zusätzlichem Personal stemmen lässt“, erklärte Vize-Chef Harald Schaum.

„Den Wald zu stärken, ist eine Generationenaufgabe“, erklärte Ministerin Klöckner. Jetzt müsse man sich darüber verständigen, welchen Wald man wolle und welche konkreten Maßnahmen mit Nachdruck umgesetzt werden müssten. Umweltverbände fordern eine „ökologische Waldwende“, wollen weg von den Holzplantagen und hin zu natürlichen Misch- und Urwäldern. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sprach sich dafür aus, die Wälder von Monokulturen zu „stabilen Klimawäldern“ zu verändern. „Wenn etwas Unumstößliches wie der deutsche Wald ins Wanken gerät, wird es kritisch“, warnte Agrarministerin Klöckner. Für den Klimaschutz soll ein „Mehrere-Hundert-Millionen-Bäume-Programm“ aufgelegt werden.

Rund ein Drittel der Fläche Deutschlands ist bewaldet. Das entspricht etwa 11,4 Millionen Hektar. Das Klima macht dem Wald zu schaffen. So richteten um die Jahreswende 2018 Stürme schwere Schäden an. Die Forstwirtschaft hatte in der Vergangenheit vor allem auf schnellwachsende Nadelhölzer und Monokulturen gesetzt. Bäume spielen eine besondere Rolle beim Klimaschutz. Der deutsche Wald bindet jährlich rund 127 Millionen Tonnen Kohlendioxid, das entspricht rund 14 Prozent des Gesamtausstoßes des Klimagases im Land.