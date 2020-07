Analyse: Solidarisch aus der Krise

D

ie Corona-Pandemie beeinflusst das Leben von jeder und jedem Einzelnen. Sie hat für viele Menschen große Probleme geschaffen. Die Krise wirft aber auch ein Schlaglicht auf bereits vorhandene Missstände, die sich durch Corona noch einmal erheblich verschärft haben. Es gilt jetzt nicht nur die Folgen der Pandemie abzufedern, sondern auch die richtigen Lehren zu ziehen.

Was kommt jetzt? Wie geht es weiter nach Corona? In einer lockeren Serie werden Haus- und Gastautoren unserer Zeitung diese Frage in den nächsten Wochen diskutieren. Dabei geht es sowohl um politische Fragen, die dringend nach einer Entscheidung verlangen als auch um persönliche Erfahrungen sowie um Sport, Wirtschaft, Bildung und Mobilität.

Seit Jahrzehnten wird im Gesundheitswesen gekürzt und am falschen Ende gespart. Krankenhäuser wurden an Investoren verkauft und müssen jetzt vor allem Profit abwerfen. Überall wird nach Fallpauschalen abgerechnet und nicht mehr nach tatsächlich benötigtem Aufwand. Stellen wurden gestrichen. Schon unter normalen Bedingungen arbeiten die Beschäftigten im Gesundheitswesen am Limit. In der Corona-Krise mussten die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger zum Teil Übermenschliches leisten, um die Versorgung der Patienten gewährleisten zu können. Eine der wichtigsten Lehren aus der Krise muss daher lauten: Schluss mit den Kürzungen und Privatisierungen im Gesundheitswesen. Gesundheit ist keine Ware!

Die Situation in den Alten- und Pflegeheimen ist nach wie vor dramatisch. Noch immer sind Besuchsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Selbstverständlich ist es auch eine Frage der finanziellen Ausstattung und des Personalschlüssels der Einrichtungen, inwieweit Besuche auch in der jetzigen Situation ermöglicht werden können oder nicht. Hier muss endlich umgesteuert werden. Alten- und Pflegeheime müssen von der öffentlichen Hand auskömmlich finanziert werden.

Besonders unter der Krise gelitten haben auch die Kinder. Dass neben den Schulen und Kitas auch die Schwimmbäder und Spielplätze geschlossen hatten, war für Familien sehr hart, besonders für die, die zu Hause in beengten Verhältnissen leben. Unterricht auf digitalem Wege war und ist nicht für alle Schülerinnen und Schüler möglich, weil die entsprechenden Geräte fehlen. Es ist wichtig, dass hier Abhilfe geschaffen wird. Das Problem des Personalmangels im Bildungsbereich wird durch die geplanten Investitionen in die Digitalisierung aber nicht gelöst. Wenn in vielen Schulen und Kitas nicht einmal warmes Wasser zum Händewaschen vorhanden ist, wird das Ausmaß des Investitionsstaus überdeutlich. Hier müssen endlich die richtigen Prioritäten gesetzt werden.

Autorin dieses Textes ist Amira Mohamed Ali (40). Sie ist Bundestagsabgeordnete der Linkspartei und gemeinsam mit Dietmar Bartsch Fraktionsvorsitzende. Die Juristin lebt in Oldenburg. (Foto: privat)

Und wo wir bei Schulen und Kitas sind: Im Kreis Gütersloh mussten sie gerade wieder geschlossen werden. Der Grund: In einer Großschlachterei steckten sich über Tausend Arbeiterinnen und Arbeiter mit dem Coronavirus an. Die miserablen Lebens- und Arbeitsbedingungen der überwiegend osteuropäischen Menschen, die in den Schlachthöfen arbeiten, waren allerdings schon lange bekannt. Doch die Bundes- und Landesregierungen haben weggesehen. Zu mächtig ist die Fleischindustrielobby. Aber dieses Wegsehen geht nun nicht mehr. Das Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie muss konsequent durchgesetzt werden. Aber das reicht nicht. Das System dieser Ausbeutung muss beendet werden, und es muss insgesamt Schluss damit sein, dass mächtige Wirtschaftsunternehmen so viel Einfluss auf die Regierenden ausüben, dass Missstände, bis hin zu Betrug und eklatanten Rechtsverstößen toleriert werden, nur damit sich einige wenige hemmungslos die Taschen voll machen können. Die Einführung eines Lobbyregisters wäre hier ein erster, aber wichtiger Schritt. Er wird bisher von der CDU/CSU blockiert.

Besonders zu Beginn der Krise, in der Zeit des Lockdowns, wurde uns allen deutlich vor Augen geführt, wie wichtig einige Berufe für das Funktionieren unserer Gesellschaft sind, die aber sehr schlecht bezahlt werden. Die Pflegekräfte sind ein Beispiel, weitere sind die Beschäftigten im Einzelhandel oder der Logistik. Applaus und Danksagungen gab es für sie viel. Konkret geschehen ist nichts. Im Konjunkturpaket der Bundesregierung werden die Helden des Alltags nicht einmal erwähnt, Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen sind nicht in Sicht. Das aber ist ein vollkommen falsches Signal. Nicht nur an diejenigen, die durch ihren unermüdlichen Einsatz den Laden am Laufen gehalten haben, sondern auch für den Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft. Es braucht ein klares Zeichen der Wertschätzung, und das kann nur durch deutlich höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gesetzt werden.

Die Corona-Krise könnte also Auslöser sein, um für die Gesellschaft positive Veränderungen auf den Weg zu bringen. Zu befürchten ist aber, dass genau das Gegenteil geschieht und es am Ende wieder heißt, wir müssten nun „den Gürtel enger schnallen“ und im sozialen Bereich, beim Mindestlohn, bei den öffentlichen Einrichtungen müsse gekürzt werden. Die Kosten der Krise dürfen nicht den Arbeitnehmerinnen, den Rentnern, den Familien aufgebürdet werden, wie das in der Finanzkrise 2008 geschehen ist.

Die Kosten der Krise müssen stattdessen vor allem diejenigen tragen, die über Jahre Milliarden Gewinne eingefahren haben. Um eine weitere soziale Spaltung zu verhindern, führt kein Weg an einer Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre vorbei. Unser Grundgesetz erlaubt eine solche Vermögensabgabe ausdrücklich.

Schon jetzt wissen wir, dass einige Unternehmen enorm von der Krise profitiert haben, etwa Amazon. Hier gilt es, die Steuerschlupflöcher zu stopfen, durch die Jahr für Jahr Milliardeneinnahmen am Fiskus vorbeigeschleust werden.

Was für mich als Linke niemals hinnehmbar sein wird, ist, dass Deutschland – auch in dieser Krise – Milliarden und Abermilliarden unnötig für Rüstungsausgaben verpulvert, die an anderen Stellen benötigt werden. Mehr Investitionen für Bildung, Gesundheit und Infrastruktur wären die richtige Lehre aus der Krise. Was dafür nötig ist, ist der politische Wille