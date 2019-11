Die Ölfelder könnten eines Tages wieder für satte Einnahmen sorgen. Doch gleich am anderen Ufer des Euphrats lauern alle möglichen Feinde. Der Aufwand, die Quellen in der syrischen Provinz Dair aus-Saur zu schützen, ist daher enorm. Trotzdem wollen die Amerikaner bleiben.

Die Regierung von Präsident Baschar al-Assad hat auf die Ölfelder des Landes schon seit Beginn des Bürgerkriegs vor acht Jahren praktisch keinen Zugriff mehr. Lange waren sie unter Kontrolle der sunnitischen Terrormiliz IS. Seit der militärischen Niederlage der Extremisten steht die Provinz unter kurdischer Verwaltung.

Und nachdem US-Präsident Donald Trump vor wenigen Wochen zunächst einen kompletten Abzug aus Syrien angekündigt hatte, können die mit den Amerikanern verbündeten Kurden nun wohl auch weiterhin mit Rückendeckung aus Washington rechnen. Als türkische Truppen im Oktober in den Norden Syriens einmarschiert waren, hatten Hunderte Menschen in den Städten und Dörfern östlich des Euphrats wütend protestiert – nicht primär gegen Ankara, sondern weil sie eine parallele Offensive von Assad und dessen iranischen Verbündeten Richtung Osten fürchteten.

„Gute Dinge stehen bevor“, sagt Schehab, der in der Provinz Hirte und Bauer ist. „Dair as-Saur liegt auf einem Meer aus Öl. Wir sind zuversichtlich, dass die USA im Falle einer Übernahme der Ölfelder (neue) Unternehmen und Know-how mitbringen werden“, sagt der 20-Jährige.

Ob es wirklich so kommen wird, lässt sich im Moment überhaupt noch nicht absehen. Trump selbst hat aber in der Tat versprochen, die Anlagen in der syrischen Region zu modernisieren. Er habe vor, einen Deal mit „Exxon Mobil oder einem unserer großartigen Unternehmen“ zu vereinbaren und dann „dort hineinzugehen und es ordentlich zu machen“, sagte der US-Präsident. Die syrischen Ölreserven wurden 2011 auf etwa 2,5 Milliarden Barrel geschätzt. Sie sind damit sehr viel geringer als die in den weiter östlich gelegenen Staaten.

Die neue US-Mission würde nicht nur Assad daran hindern, die Ölfelder wieder für sich zu nutzen. Sie würde auch eine Barriere für den Einfluss Teherans erhalten. Ohne diese könnte der Iran, der auch in Teilen des Iraks mächtige Verbündete hat, womöglich schwerste Waffen auf dem Landweg bis an die Grenze Israels transportieren.

Der Kommandeur der kurdischen Truppen, Maslum Abdi, sagt, die Amerikaner würden „in Abstimmung mit unseren Kräften“ arbeiten. Der Hauptgrund für die weitere Präsenz der USA sei „definitiv nicht Öl“, betonte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. „Jeder weiß, dass die USA das Öl nicht brauchen.“