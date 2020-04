Analyse: Tod eines italienischen Diktators

Gerade 48 Stunden lag das ruhmlose Ende der beiden Diktatoren auseinander. Zwei Tage nach der Erschießung des italienischen Duce Benito Mussolini durch Partisanen am Comer See beging sein Verbündeter Adolf Hitler im Bunker der Berliner Reichskanzlei Suizid. Er hatte noch erfahren, dass der Leichnam seines Kampfgenossen in Mailand öffentlich ausgestellt und geschändet worden war – und ordnete seine eigene Verbrennung an, um dem Feind „weder tot noch lebendig“ in die Hand zu fallen.

Spekulationen über Tod

Um den Tod Mussolinis, der Italien fast 20 Jahre mit seinem faschistischen Regime straff geführt hatte, ranken sich bis heute Spekulationen, Ungereimtheiten und Mythen. Ein schwarzes Kreuz neben einem Eisentor auf einer Dorfstraße von Giulino di Mezzegra markiert die Hinrichtungsstätte, auf dem Kreuz in goldenen Majuskeln der Name samt Todesdatum. Ein Schaukasten rechts des Tores zeigt Fotos von ihm und seiner hier ebenfalls erschossenen Geliebten Claretta Petacci. In der Nähe informiert eine Tafel darüber, dass eine Partisanengruppe unter Walter Audisio – Kampfname „Oberst Valerio“ – am 28. April 1945 gegen 16.15 Uhr die beiden vor das Tor der Villa Belmonte geführt und mit einer Maschinengewehrsalve und einigen Pistolenschüssen hingerichtet habe. Audisio sei beauftragt gewesen, das gegen die schuldigen Granden des Faschismus erlassene Todesurteil zu vollstrecken.

Soweit die offizielle Lesart, die aber nur die halbe Wahrheit ist. Erst nach und nach sickerten Details durch, trauten sich eingeschüchterte Zeugen aus der Deckung, verbreiteten Medien andere Versionen. Denn unmittelbar nach der Tat waren mehrere an der Verhaftung und Bewachung Mussolinis beteiligte Partisanen unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen.

Sicher ist, dass sich Mussolini am 27. April 1945 mit einigen Getreuen nach Norden absetzen wollte, vielleicht in die nahe Schweiz. Auf der Flucht geriet sein von deutscher SS begleiteter Konvoi am Comer See in eine Straßensperre der kommunistischen Garibaldi-Brigade. Der Duce, notdürftig mit einem deutschen Luftwaffenmantel und einem Helm getarnt, wurde entdeckt und mit Petacci und seinem Führungsanhang von den Partisanen festgesetzt. Von da an verschwimmen die Ereignisse in einem Gewirr von hektischen Verhandlungen, Täuschungsmanövern und Rivalitäten.

Die in Norditalien vorrückenden Alliierten wollten Mussolini vor ein großes Tribunal stellen. Das Gros des Nationalen Befreiungskomitees CLN befürwortete das Vorhaben, linke Partisanengruppen hingegen wollten selbst sein Schicksal bestimmen. Wer genau die Erschießung anordnete, bleibt im Dunkeln.

Wer feuerte Schüsse ab?

Mussolini und Petacci wurden nach mehreren Ortswechseln am Abend des 27. April in Giulino di Mezzegra im Haus der Familie De Maria einquartiert und verbrachten dort die Nacht. Vermutlich wurde Mussolini dort bereits am folgenden Vormittag ohne Verfahren erschossen, ebenfalls Petacci, die zuvor noch vergewaltigt worden sein soll. Unklar ist, wer die tödlichen Schüsse abgab – ziemlich sicher war es nicht „Oberst Valerio“.

Um die ungeordneten Umstände der Ermordung zu kaschieren und ihr noch einen ordnungsgemäßen Anschein zu geben, wurden die beiden Leichen am Nachmittag vor das Tor der Villa Belmonte gebracht und eine Hinrichtung inszeniert. Noch in der Nacht wurden die Toten nach Mailand überführt. Nach Übergriffen aus der zusammenströmenden Menschenmenge wurden sie am Gerüst einer Tankstelle aufgehängt, mit dem Kopf nach unten.

So bewundert Mussolini im ersten Jahrzehnt seines faschistischen Regimes war, so kritisiert wurde er, als das Kriegsglück nachließ – und weil man ihm die enge Waffenbruderschaft mit dem Dritten Reich verargte.

Als König Viktor Emanuel III. den Faschisten nach seinem „Marsch auf Rom“ zum Ministerpräsidenten ernannt hatte, baute der Duce sein autoritäres System aus. Er gewann Popularität mit gesellschaftspolitischen Maßnahmen. Zunehmend versuchte Mussolini, seine Träume eines neuen Römischen Imperiums am Mittelmeer auszuleben. 1936 begann er einen Eroberungskrieg in Äthiopien; die dort begangenen Kriegsverbrechen der Italiener werden erst langsam aufgearbeitet. Im Spanischen Bürgerkrieg beteiligte er sich an der Seite von General Franco.

Als Mussolini erfuhr, dass das deutsche Militär bereits seit Wochen über einen Separatfrieden mit den Alliierten für Norditalien verhandelte, versuchte er sich abzusetzen. Die Flucht endete an der kommunistischen Straßensperre bei Dongo am Comer See.