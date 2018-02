Wozu haben wir denn die Dinger, wenn wir sie nicht einsetzen?“ Das soll Donald Trump einst während des Wahlkampfs über das Atomwaffen-Arsenal der USA gesagt haben. Auch wenn dieses Zitat eines TV-Senders bis heute nicht zuverlässig durch eine namentlich benannte Zeugen-Quelle belegt ist – kaum etwas macht den Kritikern des Präsidenten mehr Sorgen als der mögliche Umgang Trumps mit dem Code, der den Start einer Nuklearwaffe auslösen kann. Jetzt hat die US-Regierung ihre neue Atomwaffen-Doktrin offiziell vorgestellt. Ein Termin, der leider von der lautstarken Debatte in Washington um ein Geheimpapier der Republikaner deutlich überschattet und in den Hintergrund gedrängt wurde.

Doch die Grundlagen des neuen Trump-Kurses sind bedeutend – nicht nur, weil sie eine klare Abkehr von der Politik Barack Obamas darstellen. Amerikas Atomwaffen-Arsenal soll nicht nur erweitert und gleichzeitig modernisiert werden. Es soll künftig auch mehr kleinere Nuklearwaffen enthalten, die vorzugsweise in regionalen Konflikten eingesetzt werden könnten. Die gefürchteten Nebeneffekte von Atombomben wie die tödliche Strahlenbelastung und radioaktive Verseuchung von Gebäuden und Erde soll sich damit in Grenzen halten.

Hinzu kommt die von Trump und dem Pentagon abgesegnete Entwicklung einer neuen „Cruise-Missile“-Lenkwaffe mit atomarem Sprengkopf, die von U-Booten gestartet werden kann und vor allem mit Blick auf eine mögliche Bedrohung durch Nordkorea in Auftrag gegeben wurde. Im US-Verteidigungsministerium beeilte man sich zu beteuern, man reagiere mit der überarbeiteten Doktrin lediglich auf die Modernisierung der Atomwaffen in Russland.

Ein wesentlicher Hintergedanke der US-Regierung ist jedoch, eine höhere Abschreckung zu erreichen. Dem möglichen Gegner soll „jegliches falsches Vertrauen“ in die Vorstellung genommen werden, dass ein begrenzter Nuklearwaffeneinsatz ihm Vorteile über die USA und ihre Verbündete geben würde, wie es in der Doktrin heißt. Verstärkte Manöver an Europas Ostgrenze durch russische Streitkräfte haben seit Längerem im Pentagon die Befürchtung vor einem Konflikt wachsen lassen, der beispielsweise die baltischen Staaten einschließen könnte.

Mit einer verstärkten Stationierung gerade kleinerer Atombomben in Europa hofft Trump nun, die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Konfrontation zu reduzieren. Während Kritiker der Doktrin betonen, gerade die Entwicklung von „Mini-Nuklearwaffen“ mit begrenzter Wirkung würde deren Einsatz eher denkbar machen, sieht man im US-Verteidigungsministerium im neuen Ansatz die besten Chancen, einen Nuklearkrieg ganz zu vermeiden. Trumps Strategie ähnelt damit also der letztlich erfolgreichen Handlungsweise Ronald Reagans und dessen Antwort auf eine aggressive Rüstungspolitik Moskaus.