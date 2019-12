Nun beginnt das Ausloten und Feilschen. Dabei muss sich zeigen, ob die Große Koalition nach dem SPD-Parteitag mit der Wahl eines neuen Spitzenduos am Wochenende und einem Linksruck noch eine Basis hat oder eine neue findet. Das sind die Kernfragen:

• Kompromisslinien?

Saskia Esken, die neue Co-Chefin der SPD, nährt Hoffnungen, dass hier durchaus etwas möglich sein könnte: „Dabei wird es sicher ein Geben und Nehmen geben.“

• Was wird beredet?

Konkret benannten die SPD-Delegierten vier Themenfelder, in denen „zusätzliche Impulse für das Regierungshandeln“ vereinbart werden sollen: Investitionen, Klimaschutz, Arbeitsmarkt und Digitales. Vom Erfolg der Gespräche soll am Ende abhängen, ob es mit der großen Koalition weitergeht. Ein erstes Gespräch soll es nach Angaben von Sozialdemokraten und Union noch vor Weihnachten geben, voraussichtlich am 19. Dezember.

• Was will die SPD?

Was die Forderungen angeht, über die die Sozialdemokraten mit den Spitzen der Koalitionspartner reden wollen, so haben sie einen großen Vorteil. Sie sind in dem maßgeblichen Beschluss der Partei nicht so eindeutig formuliert, dass konkrete Zielwerte mit genauen Zeitpunkten für die Umsetzung verbunden wären. Das schafft Verhandlungsspielräume. So soll der Mindestlohn „perspektivisch“ auf zwölf Euro erhöht werden. Beim Klimaschutz will man zwar nachlegen, doch von einer gewünschten Aufstockung der Einstiegshöhe beim CO2-Preis auf 40 Euro je Tonne ist nicht die Rede. Der Vorschlag von 450 Milliarden Euro an Zusatzinvestitionen zielt auf zehn Jahre ab und geht damit weit über das hinaus, was das aktuelle Bündnis festlegen kann. Er ist denn auch nicht als Verhandlungsauftrag fixiert. Die Abkehr von der „Schwarzen Null“ und der Schuldenbremse wird hinter den Worten versteckt, dass „unabhängig von der aktuellen Einnahmesituation“ und „nicht nach Kassenlage“ investiert werden müsse.

• Was sagt die Union?

Die Union blieb erst einmal in Abwehrmodus und unscharf. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak machte klar, über einen Mindestlohn von zwölf Euro und neues Schuldenmachen „brauchen wir überhaupt nicht zu reden“. Mit Sicherheit werde die Union nicht an der Schwarzen Null und schon gar nicht der Schuldenbremse rütteln. CSU-Chef Markus Söder dämpfte, wie zuvor schon CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer: Eine große Revision des Koalitionsvertrags werde es nicht geben.

Andere in der Union aber machten deutlich, dass es Berührungspunkte gibt. Der CDU-Arbeitnehmerflügel mit seinem Vorsitzenden Karl-Josef Laumann zum Beispiel hätte nichts gegen einen höheren Mindestlohn. Was den Klimaschutz angeht sind die Fronten in der Union ebenfalls nicht geschlossen. Für mehr Investitionen in Bildung und digitale Infrastruktur gibt es, darauf verwies nicht nur Söder, generell Sympathie.