Analyse: Welche Zukunft? Welcher Sport?

Das war’s. Abpfiff! Mitten in der Saison. Danke, Corona! Mit Knalleffekt hat das Virus nicht nur die Geschäfte dichtgemacht, sondern auch den Sport lahmgelegt. Erst seit wenigen Tagen bewegt sich wieder etwas auf den Sportanlagen der Länder. Aber wie?

Bewegung findet zwar nun wieder statt, aber unter merkwürdigen, unter verwirrenden Bedingungen. Kontaktlos im Freizeit-, Gesundheits- und Fitnesssport. Mindestabstand: zwei Meter (es sei denn, man kommt aus einem gemeinsamen Haushalt). Strikt zu beachten: die geltenden Hygienevorschriften.

Und was macht der professionelle Sport? Stimmung? Am Boden! Atmosphäre? Kann man vergessen! Zuschauer? Fehlanzeige! Die Welten des Sports, gefangen in Orten sozialer Kälte. Was ist nur aus der „schönsten Nebensache der Welt“ geworden?

Die Welten des Sports gehören zu den ‚anderen‘ Orten, ähnlich wie Jahrmärkte, Tanzclubs, Kinos oder Ferienparadiese. Sie bieten, was der gewöhnliche Alltag nicht bietet.

Der Sport der modernen Gesellschaft inszeniert das gemeinsame Erleben von Spannung und Erregung. Mitunter kommt es sogar zu Rausch und Ekstase. Er kann so für einige Zeit ein emotionales und soziales Band zwischen Individuen erzeugen – zwischen Individuen, die sich im Alltag als distanziert, gleichgültig, vielleicht auch als fremd erfahren. Denn das ist der Preis, den der moderne Alltag allen Gesellschaftsmitgliedern abverlangt: ein gehöriges Maß an Affektkontrolle und Voraussicht. Er würde sonst nicht funktionieren.

Im Wettkampfsport darf diese Kontrolle zeitweilig und von Regeln gezähmt gelockert werden. Einiges von dem, was im Alltag als verwerflich, ungebührlich oder gar als strafrechtlich sanktionierbar bewertet wird, ist hier nicht nur möglich, sondern wird ersehnt und herbeigeführt: hitziges Verhalten, an- und abschwellende Erregungskurven, Verletzungen der draußen geltenden Verhaltensregeln. „Rudelbildungen“, hemmungsloses Spucken (eher von Männern als von Frauen), ins Ohr geflüsterte Provokationen, gleichgeschlechtlich gefärbte Zärtlichkeiten beim Jubel, aber auch die vollkommen regelkonforme „Zelebration des Unvermögens“ (Martin Seel) in stets von Misslingen bedrohten Wettkampfsituationen. All dies erregt die Emotionen. Vor allem dann, wenn das Stadion voll ist.

In Momenten, in denen alles zusammenpasst, entsteht eine affektive Energie, der sich kaum ein Sportanhänger – gelegentlich nicht einmal ein Sportbanause – zu entziehen vermag. Wildfremde Menschen fallen sich enthusiasmiert in die Arme oder um den Hals.

Wo sonst kann man so etwas erleben? Diese Anspannung, dieses Mitfiebern und Mitmachen: Beine zucken, als würden sie selbst den Schuss ausführen wollen; Körper schnellen zum Kopfball hoch und lassen sich dann (viel zu oft) enttäuscht in ihre Sitzschale zurückfallen. Verbunden ist all dies mit Gesängen, Gehüpfe und „Choreos“, die die hermetisch geschlossenen Fußballtempel in regelrechte „Hysterieschüsseln“ (so der Architekt Volkwin Marg) verwandeln – in Räume voller Resonanz und affektiver Wucht. Retrospektiv erscheint dies Lichtjahre entfernt.

Nun also „Geisterspiele“ in der Fußball-Bundesliga. Was für ein Bruch! Nur der neue Deutsche Meister ist wieder einmal der alte. Ein Titel, errungen in verstummten Stadien, vor leeren Rängen, ohne die Gesänge und den Lärm der Fans. Den Trübsinn, der die Stadien erfasst hat, können weder Pappkameraden auf den Tribünen vergessen machen, noch die Anfeuerungsrufe der coronaregelgemäß platzierten Ersatzspieler.

Vor dem Fernseher überraschend deutlich zu hören ist stattdessen, was Spieler und Trainer in 90 Minuten so alles von sich geben. Es unterscheidet sich erstaunlich wenig vom Sound eines x-beliebigen Bolzplatzes der Republik. Die Geräuschkulisse der Bundesliga ist so gesehen auf Kreisklassenniveau angekommen. Bei aller empathischen Nähe, die man angesichts dessen nun zu den Stars des Fußballzirkus aufbauen könnte – wirkliche Begeisterung sieht anders aus.

Kein Wunder, dass Sportbars auf Spielübertragungen verzichten. Aus Mangel an Gästen lohnen sie sich nicht. Selbst die Zuschauerzahlen der guten alten Sportschau sind seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs rückläufig. Es fehlt die Atmosphäre, die Nähe, die Gemeinschaft. Und kurzfristig ist keine Besserung in Sicht. Das sind die Perspektiven für den Herbst, wenn die Bundesliga-Saison 2020/2021 begonnen haben wird.

Die Interessenvertreter des Profifußballs werden vermutlich mit aller Macht auf weitere Öffnung drängen. Der Betrieb braucht die Affekte – aber er braucht sie aus ökonomischen Gründen. In der Sicht vieler Fans verträgt sich aktuell beides jedoch immer weniger. Sie kritisieren die DFL für die Fortsetzung des Spielbetriebs ohne Zuschauer; sie verstehen dies als eine klare, an sie gerichtete Botschaft: „Wir brauchen euch nicht. Ihr seid uns egal!“ (Helen Breit, Fan-Bündnis „Unsere Kurve“).

Ähnlich erging es den Dauerkartenbesitzern auf Schalke, als sie hörten, dass ihnen eine Kaufpreiserstattung zunächst verwehrt werden sollte. Die „Corona-Krise“ hat hier vieles bemerkenswert klar werden lassen.

Wie unklug muss man gewirtschaftet haben, wenn trotz der Rekordeinnahmen der letzten Jahre vielfach nicht einmal wenige Monate ohne Fernsehgelder überbrückt werden konnten? Bleiben Einschaltquoten das ökonomische Maß der Dinge, obwohl sie ohne Affekte nicht zu haben sind?

Man wird sehen, was von den demonstrativen Demutsgesten – Betonung nachhaltigen Wirtschaftens, Deckelung der Spielergehälter und Ablösen – bleibt. Skepsis ist angebracht. Schon munkelt man, Clubs wollten die von den Spielern ‚freiwillig‘ erbrachten Gehaltsverzichte in den Ankauf neuer Spieler investieren. Der Schaden hätte dann nicht ausgereicht, um den Betrieb klug genug werden zu lassen.