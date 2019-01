Lange Zeit war Venezuela ziemlich flüssig. Und da die USA das meiste Erdöl abnehmen, setzte Präsident Nicolás Maduro auch auf Donald Trump. Der in Texas beheimatete Ölkonzern Citgo, der dem venezolanischen Staatskonzern PDVSA gehört, spendete satte 500 000 Dollar für die Vereidigungsfeier des neuen US-Präsidenten 2017.

Chef von Citgo ist übrigens ein Cousin von Hugo Chávez, der den „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ begründete, bevor Maduro nach Chávez’ Tod 2013 das Erbe des Staatschefs fortführte.

Nun gibt es zwei Präsidenten, aber was bleibt: Das einst reichste Land Südamerikas ist ruiniert – obwohl es die größten Ölreserven der Welt hier gibt. Wer den Niedergang begutachten will, bekommt schon am Flughafen Simón Bolívar bei Caracas einen guten Eindruck. Leere Duty Free Shops, stillstehende Gepäckbänder, kaum Licht. Auf der Toilette kein Klopapier. Kaum eine Airline fliegt noch in das Land, auch die Lufthansa stellte schon 2016 nach 45 Jahren den Betrieb ein.

Wer noch da ist, ist zum Beispiel Siemens. Es geht auch immer darum bei Unternehmen, ob man noch einen Fuß in der Tür hat, wenn es zum Machtwechsel und einer Rückkehr zur Marktwirtschaft kommen sollte. Der Weltbank zufolge sind die Geschäftsbedingungen für Unternehmen in kaum einem Land so schlecht. In einem Index belegte Venezuela 2018 Platz 188 von 190 Ländern. Nur Eritrea und Somalia lagen dahinter.

Die Korruption blüht, und das Öl wurde zu Segen und Fluch zugleich. Der lange Zeit hohe Ölpreis verschaffte dem Land mit den größten Reserven weltweit den Spielraum, um Millionen Menschen neue Wohnungen und ein würdiges Leben zu spendieren. Doch anstatt in den Boom-Jahren die Abhängigkeit zu verringern – 95 Prozent der Einnahmen stammen aus dem Ölexport – wurde weiter fast alles aus dem Ausland importiert, von Toilettenpapier bis zu den meisten Lebensmitteln.

Als dann der Ölpreis einbrach und die Inflation die höchste der Welt wurde, verschärfte sich die Krise dramatisch. Ohne die großen Unterstützer China, Türkei, Iran und Russland wäre Maduro schon am Ende. Berichten zufolge soll allein China zwischen 50 und 60 Milliarden US-Dollar an Krediten gegeben habe, die in Öl zurückgezahlt werden.

Durch die Geldentwertung und eine historisch tiefe Rezession fehlen die Mittel, um noch genug Lebensmittel einzuführen, Patienten sterben täglich mangels Medizin in Krankenhäusern. Bis zu drei Millionen Menschen sind vor dem Elend geflohen. Und die, die geblieben sind, stehen oft in Schlangen vor Supermärkten. Überall wühlen Menschen im Müll nach Essen. „Ein Kilogramm Käse kostet 18 Tage Mindestlohn, ein Kilo Fleisch fast einen Monatslohn“, schreibt der frühere Planungsminister Ricardo Hausmann in einer Analyse. Er fordert internationale Hilfe, um den „Albtraum“ zu beenden.

Das Land ist eine „Blackbox“, vieles liegt im Dunkeln. Wie konnte es trotz der immensen Bodenschätze so steil bergab gehen? Wer hat sich wie stark bereichert? Wer kontrolliert wie die Staatswirtschaft? Wie werden die Militärs ruhiggestellt? Mafiöse Strukturen dominieren im ganzen Land.