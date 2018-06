Man kann es auch von oben herab lösen: ein Kreuz in jede Amtsstube, wie es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ab Freitag sehen will. Christliches Bekenntnis quasi verordnet – nicht zuletzt in Abgrenzung zum Islam. Das scheint (neben parteipolitischen Erwägungen) eine trotzige Gegenbewegung zum Trend aus Brüssel oder den Nachbarländern Frankreich und Großbritannien, religiöse Äußerungen aus dem öffentlichen Leben fernzuhalten. Denn grundsätzlich wächst der Druck zu mehr Laizismus.

Die Älteren werden sich noch erinnern: Jugendliche mit langen Haaren ziehen durch die Fußgängerzonen und singen „Hava nagila hava“, ein Lied aus dem chassidischen Judentum. Oder die orangenen Hare-Krishna-Jünger mit ihren Zimbeln und Trommeln. Recht normal damals; etwas ver-rückt im Wortsinn, aber eher harmlos und also toleriert.

Damals war morgens um sieben die Welt noch in Ordnung, und auf den Spleen der radikalen Trennung von Staat und Kirche in Frankreich schaute man gar nicht oder nur mit lässigem Schulterzucken. Doch dann wurden die Arbeitsgerichtsurteile häufiger, die das öffentliche Tragen von Kreuzen oder Kopftüchern untersagten. Der Islam wurde im Stadtbild immer mehr Teil von Deutschland. Parallel ging die Rede von der „politischen Korrektheit“ um.

Inzwischen scheinen religiöse Äußerungen in Deutschland peinlich geworden – oder zumindest ziemlich uncool. Die Selbstverständlichkeit ist verloren gegangen, auf der Strecke geblieben. Sogar ein Tischgebet im Restaurant, verschämt oder im Gegenteil ganz selbstbewusst, hat auf manchen Religionsfernen eine Wirkung, als ob ein muslimischer Kunde bei McDonalds den Gebetsteppich ausrollt. Besser geht da schon das rasch angeklickte „Gebet“ in den Sozialen Medien: „#prayfor...“.

Der italienische Philosoph Ugo Perone sagte kürzlich, die Trennung von Staat und Kirche sei nicht nur ein Freiheitsgewinn. Mit der Säkularisierung sei auch etwas verloren gegangen, das den Menschen heute fehle: Es brauche „eine orientierungsfähige Weltanschauung“. Glücklicherweise, so Perone, sei zwar „eine kulturelle Form zu Ende gegangen“, nicht aber seien die Inhalte verschwunden. „Der Glaube bleibt möglich“, so der Philosoph.