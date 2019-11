Für Franz Josef Strauß war der „Bayernkurier“ so ähnlich wie Twitter heute für US-Präsident Donald Trump. Wann immer der CSU-Übervater (1915-1988) in seiner Zeit als Generalsekretär oder später als Parteichef seine politischen Botschaften verbreiten wollte, standen sie in großen Lettern auf der Titelseite des Parteiorgans.

Doch die Veränderungen in der Medien- und Parteienlandschaft machen auch vor der am 3. Juni 1950 erstmals erschienenen CSU-Zeitung nicht halt: Mit der Ausgabe am 16. November gehen beim „Bayernkurier“ die Lichter aus. Auf Drängen von Parteichef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume wird das hoch defizitäre Blatt eingestellt.

Nach der Aufhebung der besatzungspolitischen Lizenzpflicht 1949 war es für alle Parteien möglich, eigene Zeitungen herauszugeben. „Der „Bayernkurier“ wird Wochenzeitung der Partei sein, in der über Grundlagen und Ziele unserer Politik über unsere Arbeit und Leistung in Bayern und Bonn berichtet wird“, definierte Strauß 1950 die Zielsetzung. Für 50 Pfennig war das Blatt auch am Kiosk erhältlich.

Hauptgegner war in den ersten Jahren übrigens nicht die SPD, sondern die heute weitgehend bedeutungslose Bayernpartei. Sie wetteiferte damals mit der CSU noch um die Vorherrschaft im Freistaat. Ansonsten nutzte Strauß gerne jede Zeile dafür, die eigenen Koalitionspartner im Bund vor sich herzutreiben. „Der „Bayernkurier“ übernimmt eine Aufgabe, die für den Erhalt der Eigenstaatlichkeit Bayerns und für das Ansehen Bayerns im Deutschen Bund von wesentlicher Bedeutung ist“, formulierte es Strauß. Die Entscheidung, den seit Mai 2015 als Magazin erscheinenden „Bayernkurier“ einzustellen, hat sich die CSU nicht leicht gemacht. Ex-Parteichef Horst Seehofer war es damals, der versuchte, den schleichenden Exodus durch eine neue Optik zu verhindern. Ohne Erfolg. Dem Vernehmen lag das jährliche Defizit zuletzt bei 600 000 Euro. Die Partei muss in Zeiten stetig wachsender Auseinandersetzungen in sozialen Netzwerken ihre begrenzten Mittel umschichten. Das Printmagazin hatte zuletzt rund 5000 Abonnenten und eine Druckauflage von 20 000. Dazu gibt es noch 30 000 ePaper-Abonnenten. Die Seite „Bayernkurier.de“ hat laut CSU rund 54 000 Nutzer im Monat.

Wie es um die finanzielle Lage der CSU konkret bestellt ist, zeigte sich erst vor wenigen Wochen: Auf dem Parteitag musste die CSU eine Erhöhung ihres Mitgliedsbeitrags von 70 auf 80 Euro beschließen, damit die stetig steigenden Kosten für Parteiapparat, Wahlkämpfe und die sonstige Kampagnenfähigkeit finanziert werden können.