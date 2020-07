Europäisches Parlament: Merkels Rede zur EU-Ratspräsidentschaft im Livestream

Brüssel In Brüssel stellt Angela Merkel vor dem Europäischen Parlament die Eckpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vor, die am 1. Juli begonnen hat. Die Probleme in der EU sind derzeit vielfältig - die vor allem die Corona-Krise führt zu wirtschaftlichen Problemen in vielen Staaten der EU. Sehen Sie die Rede im Livestream.