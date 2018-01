Bürgerkrieg:

Ankara Trotz gegenteiliger Appelle der USA hält die Türkei an ihren Plänen für eine Offensive gegen die Kurden-Miliz YPG in der nordsyrischen Region Afrin fest. „Diese Operation wird realisiert, sie wird durchgeführt“, sagte Verteidigungsminister Nurettin Canikli am Freitag.

Zuvor hatten die USA die Türkei dazu aufgerufen, „keinerlei Maßnahmen dieser Art zu ergreifen“. Der Fokus beim Einsatz in Syrien müsse bei der Bekämpfung der Terrormiliz IS liegen.

Die YPG ist der syrische Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei. Die USA haben die YPG im Kampf gegen den IS mit Waffen ausgerüstet, was die Türkei empört.