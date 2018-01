Ankara /Goslar Die Bilder vom Besuch Sigmar Gabriels im Wahlkreis seines türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu sollten Entspannung im Streit signalisieren: Die beiden Außenminister spazierten durch einen Park im Urlaubsort Antalya, vorbei an einem Pool und an Palmen. Das war im November, nun steht der Gegenbesuch an: Am Samstag will der türkische Minister zu seinem „persönlichen Freund“ Gabriel in dessen Heimatort Goslar reisen. Cavusoglus Ziel: die „Krisenspirale“ im deutsch-türkischen Verhältnis zu durchbrechen.

In einem Gastbeitrag für die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ warb Cavusoglu am Freitag für einen „Neustart“ in den Beziehungen, in denen sich die Probleme in der Vergangenheit nur so aufgetürmt haben: Angefangen mit der Bundestags-Resolution zum Völkermord an den Armeniern vom Juni 2016, die die Türkei als Affront empfand. Im Stich gelassen fühlte Ankara sich nach dem Putschversuch im darauffolgenden Monat, auf den Berlin vor allem mit Appellen zur Mäßigung an die Adresse von Präsident Recep Tayyip Erdogan reagierte.

In Deutschland sorgten die von Erdogan nach dem Umsturzversuch ausgerufenen „Säuberungen“ – die bis heute andauern – für Irritation. Auftrittspläne von Erdogan und Mitgliedern seiner AKP-Regierung nach dem Putsch und vor dem Verfassungsreferendum im April 2017 riefen Empörung in der Bundesrepublik hervor. Dass Auftritte verboten wurden, führte wiederum zu Nazi-Vergleichen Erdogans, aber auch Cavusoglus.

Die Krise eskalierte mit der Festnahme von immer mehr deutschen Staatsbürgern, die nach Überzeugung Berlins aus politischen Gründen in türkische Gefängnisse gesperrt wurden – was Ankara wiederum dementiert. Zum Symbol der Krise ist der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel geworden, der sich vor dem Cavusoglu-Besuch aus dem Gefängnis zu Wort meldete: Er werde „seit fast einem Jahr ohne Anklage als Geisel gehalten“, schrieb er in einer Erklärung. Solange sich daran nichts ändert, kann es aus Berliner Sicht keine Normalisierung geben.

Dennoch bemüht sich Ankara seit Herbst um Entspannung: Mehrere Deutsche wurden aus der Haft entlassen, Ausreisesperren wurden aufgehoben. Und die Tonlage in Ankara hat an Schärfe verloren. Selbst von Erdogan waren zuletzt versöhnliche Töne zu hören: „Wir wollen natürlich, dass unsere Beziehungen zur EU, zu den Ländern der EU, gut sind.“ Dazu passt, dass Erdogan am Tag vor Cavusoglus Deutschland-Besuch nach Frankreich reiste.

Die Türkei ist also auf der Suche nach Freunden. Ob Deutschland bald wieder dazugehört? Cavusoglu macht jedenfalls deutlich, dass er den Annäherungskurs nicht als Nachgeben verstanden wissen will: „Wenn Deutschland sich einen Schritt auf uns zubewegt, geht die Türkei zwei Schritte auf Deutschland zu. Das ist keine Schwäche, das kommt von Herzen. Aber wenn Deutschland die Türkei bedroht, wird die Türkei zurückschlagen.“