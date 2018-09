Maas setzt in Türkei auf Normalisierung

Ankara Deutschland und die Türkei wollen nach vielen Monaten des erbitterten Streits wieder auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen zusteuern. Das sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) zum Auftakt seines Antrittsbesuchs in der Türkei. Maas hatte allerdings zuvor die Freilassung der sieben aus politischen Gründen in der Türkei inhaftierten deutschen Staatsbürger zur Bedingung dafür gemacht. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu will das jedoch nicht akzeptieren. „Bei der Normalisierung kann es keine Bedingungen und auch kein Feilschen geben“, sagte er.