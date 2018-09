Ankara Außenminister Heiko Maas (SPD) hat sich bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei nicht nur mit seinem Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu, sondern auch mit Menschenrechtsaktivisten getroffen. Bei der Zusammenkunft am Donnerstag war unter anderem ein Vertreter von Amnesty International dabei, wie ein Mitarbeiter in Istanbul, Andrew Gardner, der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Das Treffen war während der Reise erst spät und dann ohne Details öffentlich gemacht worden. Es war die letzte Zusammenkunft der rund 20-stündigen Reise vor dem Abflug am Mittag.

Die Türkei hat seit dem Putschversuch im Jahr 2016 Zehntausende angebliche Staatsfeinde, darunter Journalisten und Menschenrechtler, festnehmen lassen und mehr als 140 000 Staatsbedienstete entlassen. Auch viele Medienhäuser und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wurden geschlossen. Vor seinem Abflug hatte Maas gesagt, „dass die Entwicklung der Türkei, insbesondere die Menschenrechtslage, uns Sorgen bereitet und unsere Beziehungen überschattet“.

Politiker wie der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff oder der Grüne Cem Özdemir hatten Maas aufgefordert, in der Türkei klare Worte zu sagen zu den Menschenrechtsverletzungen. Die blieben aber bei den sehr diplomatischen Treffen aus – zumindest öffentlich.

Als am Donnerstag während einer Veranstaltung in der Deutschen Schule in Istanbul bei Schülerfragen das Thema Nichtregierungsorganisationen und ihre Funktionen im Staat aufkommt, nutzt Maas die Steilvorlage nicht, um Probleme anzusprechen, sondern weicht in eine ganz andere Richtung aus.