Frage des Tages: Hat Annalena Baerbock das Zeug zur Kanzlerin?

Berlin Die Grünen haben sich entschieden: Annalena Baerbock wird die Partei als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf führen. Während in der Union Armin Laschet und Markus Söder in einem harten Machtkampf um die Kandidatur ringen, fiel die Entscheidung bei den Grünen zwischen Baerbock und Robert Habeck still und pünktlich.

Was meinen Sie: Hat die 40-jährige Baerbock das Zeug zur Kanzlerin? Sie wuchs in der Nähe von Hannover auf dem Dorf auf und studierte Politikwissenschaften und Völkerrecht in Deutschland und London. Bei den Grünen hat die Mutter von zwei Töchtern schnell Karriere gemacht: 2009 Vorstand der europäischen Grünen und Landesvorsitzende in Brandenburg; 2013 Einzug in den Bundestag; 2018 Bundesvorsitzende der Grünen gemeinsam mit Habeck. Stimmen Sie ab und schreiben Sie uns Ihre Meinung.